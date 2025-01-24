Подмосковных подрядчиков обучили автоматизированному формированию сметы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Семинар по формированию сметы контракта по строительству и ремонту в автоматизированном виде провели в министерстве строительного комплекса Московской области, участниками семинара стали представители подрядных организаций, заказчики и представители центральных исполнительных органов региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках семинара был представлен новый функционал, позволяющий автоматически сформировать цену контракта. Программу разработала компания МГК «ГРАНД» в комплексе «ГРАНД-Смета», — говорится в сообщении.Отмечается, что до разработки этой программы специалисты формировали сметы вручную. Новая разработка уже показал свою практическую ценность: с помощью этого функционала Дирекция заказчика капитального строительства уже сформировала семь смет для строительства и капремонта.
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Лев Каштанов