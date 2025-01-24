В подмосковной деревне Стёпаново выбрали участок для строительства спортплощадки

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Земельный участок площадью 0,1 га в деревне Стёпаново городского округа Электросталь согласовали для строительства спортивной площадки, объект возведут по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участок находится рядом со школой № 41 имени Б.А. Воробьёва. Там обустроят универсальную спортивную площадку размером 20 на 38 метров с резиновым покрытием и освещением. Взрослые и дети смогут играть на этой площадке в баскетбол, гандбол и мини-футболу», — говорится в сообщении.Завершить обустройство спортивной площадки планируют уже в третьем квартале текущего года. Средства на строительство будут выделены из областного бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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