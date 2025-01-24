В Щёлкове ищут подрядчика на возведение дома для переселенцев из ветхого жилья

Дом для переселенцев из аварийного жилья планируют построить на Заречной улице в Щёлкове, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.