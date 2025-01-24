В Щёлкове ищут подрядчика на возведение дома для переселенцев из ветхого жилья

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Дом для переселенцев из аварийного жилья планируют построить на Заречной улице в Щёлкове, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и построить многоквартирный дом. Предполагается, что туда переедут жильцы 79 аварийных домов. Общая площадь расселяемого жилья составляет 13,6 тыс. квадратных метров. Строительство должно быть завершено в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 1 миллиард 782 миллиона 867 тысяч 98 рублей 29 копеек. Заявки принимаются до 4 февраля.
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