В Подмосковье благодаря трансформации ЦСС резко выросли объёмы строительства

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Работа Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области была значительно изменена в минувшем году, благодаря переменам удалось увеличить объёмы строительства, инвестиций в эту сферу и сократить отказы. О результаты первого года трансформации ЦСС доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов руководитель ЦСС, министр регионального правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
«Некоторое время назад Артур Гарибян возглавил ЦСС, и за 2024 год мы с 3,8 млн квадратных метров введённых в эксплуатацию коммерческих площадей ушли на 5 млн квадратных метров. Всё это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью: техническими условиями, согласованиями и различными разрешениями», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь, Артур Гарибян отметил, что за прошедший год было выдано разрешений на строительство на 9,1 млн квадратных метров, что с 2,3 раза больше, чем годом ранее. А результат в 5 млн выданных разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию превышает результаты 2023 года в 1,3 раза.
Артур Гарибян (фото: пресс-служба правительства МО)
«Мы также увеличили показатель потенциальных инвестиций. Сегодня это у нас почти 360 млрд, которые также «зашиты» в эти разрешения на строительство. И сегодня на сопровождении находятся 5,1 тыс. проектов против 3.6 тыс. проектов в 2023 году. И мы значительно понизили отказы в выдаче разрешений на строительство: если в 2023 году было 70% отказов, то в 2024 — только 30%», — рассказал Артур Гарибян.Он объяснил, что таких результатов удалось достичь благодаря трансформации нормативно-правовой базы, цифровизации сопровождения проектов, включая использование искусственного интеллекта, а также за счёт трансформации идеологии Центра содействия строительству, включая работу с кадрами.
Артур Гарибян подчеркнул, что работа по оптимизации сопровождения проектов будет продолжена.
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