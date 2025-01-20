Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье благодаря трансформации ЦСС резко выросли объёмы строительства

В Подмосковье благодаря трансформации ЦСС резко выросли объёмы строительства

Фото: istockphoto.com/sasirin pamai

Фото: istockphoto.com/sasirin pamai

Оригинал
Работа Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области была значительно изменена в минувшем году, благодаря переменам удалось увеличить объёмы строительства, инвестиций в эту сферу и сократить отказы. О результаты первого года трансформации ЦСС доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов руководитель ЦСС, министр регионального правительства по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.


«Некоторое время назад Артур Гарибян возглавил ЦСС, и за 2024 год мы с 3,8 млн квадратных метров введённых в эксплуатацию коммерческих площадей ушли на 5 млн квадратных метров. Всё это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью: техническими условиями, согласованиями и различными разрешениями», — сказал Андрей Воробьёв.
В свою очередь, Артур Гарибян отметил, что за прошедший год было выдано разрешений на строительство на 9,1 млн квадратных метров, что с 2,3 раза больше, чем годом ранее. А результат в 5 млн выданных разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию превышает результаты 2023 года в 1,3 раза.

Артур Гарибян (фото: пресс-служба правительства МО)

«Мы также увеличили показатель потенциальных инвестиций. Сегодня это у нас почти 360 млрд, которые также «зашиты» в эти разрешения на строительство. И сегодня на сопровождении находятся 5,1 тыс. проектов против 3.6 тыс. проектов в 2023 году. И мы значительно понизили отказы в выдаче разрешений на строительство: если в 2023 году было 70% отказов, то в 2024 — только 30%», — рассказал Артур Гарибян.
Он объяснил, что таких результатов удалось достичь благодаря трансформации нормативно-правовой базы, цифровизации сопровождения проектов, включая использование искусственного интеллекта, а также за счёт трансформации идеологии Центра содействия строительству, включая работу с кадрами.

Артур Гарибян подчеркнул, что работа по оптимизации сопровождения проектов будет продолжена.

Читайте также:

Метро в Долгопрудном: станция «Физтех», планы развития метрополитена в городе

В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин

В Подмосковье в этом году после реконструкции запустят пять очистных сооружений
#артур гарибян
#строительство
#цсс
#вкс
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
Врач рассказал, в каких случаях ОРВИ перерастает в пневмонию
Врач Звонков: ОРВИ перерастает в пневмонию, если переносится «на ногах»
20 января 2025, 16:14

Фото: iStock/gpointstudio

В России продолжается сезон гриппа и ОРВИ, которые, по последним данным, могут вызывать пневмонию буквально за сутки. Правда ли это, и как себя уберечь от осложнений?
Врач-терапевт, трансфузиолог, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» рассказал, что ОРВИ перерастает в пневмонию тогда, когда переносится «на ногах».

«Это зависит от поведения человека. Если он, заболев, лечится, то шансов у инфекции гораздо меньше, чем если он начинает на ногах переносить. Сейчас вокруг сыро — это самая гриппозная погода», — сказал он.

Также врач рассказал, в чём разница между бронхитом и пневмонией.

«Пневмония — это воспаление лёгочной ткани, а бронхит — это воспаление слизистой бронха. Воспаленный бронх может быть сужен, он отекает, воспаляется, естественно, даёт совершенно другую клинику. При бронхите дыхание — как гармошка включается. А для пневмонии характеры более высокие тона, дыхание жесткое или приглушенное, ощущается нехватка воздуха», — объяснил Звонков.

По его словам, сейчас заболеть очень просто, поэтому нужно следить за своим состоянием и при первых признаках инфекции вызвать врача на дом.

Читайте также:

Врач рассказал, по каким признакам можно самостоятельно выявить пневмонию

Врач назвала симптомы зимней хандры

Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
#дом
#врач
#орви
#симптомы
#пневмония
#терапевт
#больница
#врачи
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рататуй с сыром в духовке: пошаговый рецепт вкусного и ароматного овощного рагу
20 января 2025, 16:05

Фото: iStock/from_my_point_of_view

Рататуй — яркое и вкусное блюдо французской кухни, которое отличается своей подачей — чередуются нарезанные кружочками разного цвета овощи. О том, как его приготовить, читайте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

2 кабачка;
2 баклажана;
2 помидора;
2 болгарского перца;
150 г твёрдого сыра;
2 ст. л. растительного масла;
соль — по вкусу;
специи (обычно прованские травы) — по вкусу.

Рецепт

  1. Помойте овощи и хорошо просушите. Включите духовку на 200 градусов.
  2. Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Так же нарежьте баклажаны и помидоры. Баклажаны посыпьте солью, чтобы убрать горечь.
  3. Нарежьте кольцами болгарский перец.
  4. Сложите овощи в форму, в которой они будут запекаться, чередуя: кабачок, баклажан, перец, помидор.
  5. Посыпьте овощи сверху солью и специями, полейте растительным маслом. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Точное время зависит от вашей духовки. Готовность проверьте вилкой. Овощи должны стать мягкими и сочными.
  6. Сыр натрите на крупной тёрке.
  7. Готовый рататуй посыпьте сыром и оставьте в духовке ещё на 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.
Вы также можете добавить в рататуй лук, порезав его кольцами. Возьмите сладкий красный, он будет и вкуснее, и красивее. В масло, которым поливают овощи перед запеканием, можно добавить измельчённый чеснок.

Фото: iStock/bonchan

Рататуй можно подать как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира. Тёплый рататуй разложите по тарелкам.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Идеальное сочетание вкуса и пользы: салат из трёх ингредиентов на скорую руку

Пышные сырники с румяной корочкой в духовке: идеальный рецепт любимого завтрака

Ленивый «хворост» на завтрак: понадобятся 4 ингредиента, которые есть на любой кухне
#овощи
#блюда
#кулинария
#рецепты
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дату бракосочетания в Подмосковье в 2025 году забронировали 13 тыс. пар
20 января 2025, 16:01

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье в этом году уже подано 13 тыс. заявлений для регистрации брака. Об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В Московской области в 2024-м провели масштабную трансформацию бракосочетания. У молодожёнов появился большой выбор мест для проведения церемонии – от скромной росписи в МФЦ до пышного торжества в парках, усадьбах или на своей локации.
«Молодожены нашего региона уже подали 13 тыс. заявлений для регистрации брака в этом году. Планируется и множество свадеб на выездных площадках. Самым популярным временем для свадеб остаётся лето. Напомню, что в прошлом году в Подмосковье поженились почти 50 тыс. пар, и больше всего свадеб было в летние месяцы», – уточнила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, молодожёны всё чаще выбирают уникальные локации, чтобы сделать день свадьбы особенным и запоминающимся. Выбрать место помогает портал «Свадьба в Подмосковье», где молодожёны могут ознакомиться со всеми выездными площадками.

На портале представлено большое количество парков, усадеб, музеев и дворцов культуры. Есть и коммерческие свадебные пространства. Отдельная вкладка адресована тем, кто хочет зарегистрировать брак на своей площадке.

Кроме того, на портале «Свадьба в Подмосковье» представлены услуги, которые могут понадобиться молодожёнам – от оформления пространства до фотографов. Это позволяет сэкономить время и сделать процесс подготовки к свадьбе более комфортным. Также в этом году планируется расширение программы по организации свадебных церемоний на выездных площадках.

Больше информации можно найти на портале или в ТГ-канале.

Читайте также:

Семьи Подмосковья с детьми-инвалидами получат до 110 тыс. рублей на реабилитацию

Жильё в Подмосковье в этом году получат более 900 детей-сирот

Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
#подмосковье
#московская область
#свадьба
#минсоцразвития мо
#загс
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Любимый завтрак на скорую руку без вреда для фигуры: банановые вафли без сахара за 5 минут
20 января 2025, 15:24

Фото: iStock/Arx0nt

Ароматные и очень вкусные банановые вафли с какао, творогом и овсяной мукой не испортят вашу фигуру. В тесто не добавляется белый сахар, а сладость даёт спелый банан. Делимся пошаговым рецептом приготовления идеального завтрака.

Ингредиенты:

  • 1 крупный спелый банан;
  • 1 яйцо;
  • 100 г творога;
  • 5 ст. л. овсяной муки;
  • 1 ст. л. какао-порошка;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 щепотка соли;
  • растительное масло для смазывания вафельницы (при необходимости).

Фото: iStock/Serhii Pyrohovskyi


Рецепт

  1. Подготовьте необходимые ингредиенты.
  2. Почистите банан, переложите мякоть в миску и разомните вилкой, должна получиться пюреобразная масса.
  3. Добавьте к банановому пюре творог и яйцо.
  4. Перемешайте творожно-банановую массу, разминая творог вилкой.
  5. Добавьте какао-порошок, соль и разрыхлитель. Снова перемешайте.
  6. В получившуюся массу добавляйте по ложке овсяную муку. Возможно, что муки понадобится чуть меньше или чуть больше, поэтому не высыпайте всё сразу. Тесто должно иметь достаточно жидкую консистенцию.
  7. Разогрейте вафельницу для толстых вафель, если нужно, смажьте пластины маслом. Выложите тесто, для приготовления одной вафли хватит 1,5 ст. л.
  8. Время, которое требуется для готовки, зависит от прибора, в нашем случае — это около 3—4 минут.

Готовые вафли подают теплыми с чаем или кофе. Можно украсить их ягодами, медом, тертым шоколадом или сладким соусом.

Приятного аппетита!

Читайте также:

Диетично и быстро: рецепт томатного супа-пюре, который сможет приготовить каждый

Сахарные соты из «Игры в Кальмара» без выпечки: простой рецепт корейского печенья «Дальгона» за 5 минут

Шарлотка на скорую руку из того, что всегда есть на кухне: рецепт нежного яблочного пирога с хрустящей корочкой
#рецепты
#кулинария
#продукты
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове представили самые успешные изобретения детей
20 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В реутовском «Изобретариуме» провели выставку разработок детей. Юные инженеры и конструкторы представили свои работы научному совету города, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы показали гостям серьёзные разработки ребят, которые занимают призовые места на всероссийских международных конкурсах. Кто-то из них уже привлёк инвестиции к своим проектам. Я бы не назвала эти изобретения детскими, ведь они меняют мир к лучшему. В нашем центре они учатся фантазировать, расширять рамки сознания, мыслить нестандартно», – рассказала директор «Изобретариума» Наталья Кива.
Выставка проходила по случаю празднования Дня детских изобретений, который ежегодно отмечается 17 января. Всего на ней было представлено около 20 разработок. Среди них – визуальная адаптация нейросети, многофункциональный захват для ключей для людей с ограниченными возможностями здоровья, открытки для слепых, разработанные с помощью 3D-принтера, и многое другое. Ребята отметили, что на рынке сейчас нет современных аналогов их разработкам.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

«За последний год центр принес много достижений в общую копилку нашего наукограда. Сегодня мы увидели много серьёзных проектов. Надеемся, что и дальше ребята будут прославлять Реутов своими изобретениями», – отметила замглавы Реутова Ольга Репина.
«Изобретариум» продолжает готовить разработчиков и конструкторов. Многие из них поступают в лучшие вузы страны. Кива добавила, что крупнейший детский технопарк планирует добиться для воспитанников льгот при поступлении в высшие учебные заведения.

Читайте также:

Подростка из подмосковного Реутова обвинили в терроризме

Метро в Реутове: когда построят, ближайшие станции, МЦД-4

Пассажиры МЦД-4 в Реутове показали знание правил поведения на железной дороге
#реутов
#дети
#подростки
#выставка
#изобретение
#технопарк
#техника
#творчество
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
20 января 2025, 14:39

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился отпуском местной чиновницы Ирины Мусьял, которая уехала отдыхать в Индию. Глава региона выразил недоумение в ходе заседания правительства, пишут «Курские новости».
Мусьял является руководителем министерства по государственной охране объектов культурного наследия Курской области. Во время заседания Хинштейн обратился к ней, а потом заметил, что чиновница отсутствует. Выяснилось, что она отправилась в отпуск до конца недели, и, по словам руководителя администрации губернатора региона Александра Крылова, сейчас находится в Индии.

Хинштейн возмутился этим, отметив, что в нынешней ситуации запрещен выезд за пределы страны без уведомления главы региона. Также он задался вопросом: «Надеюсь, она там находится для того, чтобы посмотреть, как в Индии охраняют объекты культурного наследия?».

Врио губернатора напомнил, что в настоящее время правительство работает в регионе, ведущем боевые действия. После он заявил, что не понимает, как можно ехать отдыхать за рубеж, если родной регион ещё не освобождён.

При этом Хинштейн сослался на закон, который не даёт ему права ограничивать выезд чиновников в другие страны. Но всё же назвал такое решение неуместным во время проведения СВО.

Читайте также:

Никому не верю: Хинштейн резко высказался о местных чиновниках

Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Хинштейн надел форму с погонами на встречу с жителями Курской области
#александр хинштейн
#курская область
#отпуск
#отдых
#индия
#россия
#сво
#правительство
#закон
#чиновники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РЭЦ и VK покажут работы цифровых художников на фестивале «Сделано в России» в Китае
20 января 2025, 13:58

Фото: iStock/Filmstax

Российский экспортный центр и креативная платформа Простор от VK открыли цифровую выставку «Digital Art Russia» в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который проходит в в китайском Шэньяне с 17 по 25 января. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба РЭЦ.
На выставке представлены 40 работ от 32 современных российских цифровых художников, в числе которых Артём Ткач, Ринат Абдрахманов, Сережа Паршаков, дуэт DIMITRIEV&YANAK и Амир Буйный.

Гости фестиваля через цифровое искусство смогут переосмыслить роль искусственного интеллекта и своими глазами увидеть, что из себя представляют программный код и другие цифровые вещи, которые трудно визуализировать. В своих работах художники исследовали взаимосвязь спорта и креативной энергии, поразмышляли о будущем и развитии технологий в городской среде. Они создали свои работы, вдохновившись природой и культурой Мурманской области.

«Развитие креативных индустрий несет позитивный эффект для экономики и общества, включая рост малого и среднего предпринимательства, диверсификацию несырьевого экспорта и, что важно, популяризацию национального бренда страны. А это – одна из задач, на решение которой направлена программа продвижения «Сделано в России». Цифровые выставки набирают популярность во всем мире», – подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.
Руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева, в свою очередь, отметила, что платформа поддерживает медиахудожников и даёт им возможности для реализации своих идей.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит с 17 по 25 января в торговом центре Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице» в Шэньяне в Китае. Жители города могут познакомиться с продукцией свыше 120 российских производителей из 40 регионов страны и приобрести их товары.

Читайте также:

Продукцию на ярмарке «Сделано в России» в Китае представили более 120 компаний

В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках

Делегация Египта посетила производство протезов в Щёлкове
#фестиваль
#искусство
#ярмарка
#вещи
#производство
#художники
#товары
#платформа
#страны
#жители
#рост
#программа
#выставки
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье раскрыли сроки перевода собраний собственников жилья в «цифру»
20 января 2025, 13:42

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Проведение общих собраний собственников жилья в многоквартирных домах в электронную форму проводится в Московской области, пилотный проект был запущен в конце в прошлого года. Темпы перевода собраний в онлайн-режим планируется наращивать, до конца 2025 года эта цифровизация должна затронуть половину подмосковного жилого фонда.
Ход реализации этой программы обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв с зампредом правительства — министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владиславом Мурашовым в ходе еженедельного совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.

«Смысл перевода собраний собственников жилья в цифровой вид заключается в создании прозрачных устойчивых коммуникаций между управляющими компаниями и жителями. (…) Эксперимент, который прошёл в ряде округов, показал, что электронное голосование даёт очень заметный результат и способствует и улучшению качества работы управляющей компании, и её смене, если она не удовлетворяет требованиям», — сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор отметил, что удачный опыт Московской области может быть распространён на все регионы России.

В свою очередь Владислав Мурашов подчеркнул, что цифровизация собраний собственников поможет пресечь порочную практику фальсификации протоколов и незаконную смену управляющих компаний.

«В первом квартале 2025 года на электронные собрания планируется перевести 5% подмосковного жилого фонда, во втором квартале — ещё 20%, в третьем квартале — 5% и в четвёртом квартале — ещё 20%», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что проголосовать на онлайн-собрании собственник может через систему ГИС ЖКХ, через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», через МФЦ, где жителю обеспечат доступ к ГИС ЖКХ или поставить отметку в бумажном бланке и передать бланк администратору для внесения в ГИС ЖКХ. При этом приоритетным направлением работы с населением является популяризация голосования через мобильное приложение, так как это самый удобный для пользователя формат.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению

В Реутове обсудили переход собственников жилья на электронное голосование

Подмосковье переходит на онлайн-собрания собственников жилья
#андрей воробьёв
#цифровизация
#минчистоты
#владислав мурашов
#мкд
#управляющая компания
#ук
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подснежники появились в Московской области раньше обычного
20 января 2025, 13:31

Фото: научный сотрудник отдела нематериальной культуры РНИИ природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачёва Алексей Сенин.

Жители городского округа Мытищи заметили первые подснежники, научное название которых – галантусы. Эти цветы становятся первыми предвестниками начала весны, но в этом году они появились намного раньше обычного, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ранее появление подснежников может сигнализировать о климатических изменениях. Ранее синоптики рассказали, что в этом году ожидают в Московском регионе раннюю весну. По предварительным прогнозам, в феврале не предвидится существенных снегопадов. Поэтому в марте солнце не будет тратить энергию на растапливание снежного покрова», – отметили в министерстве.
Подснежники – не только символ весны, но и важный элемент экосистемы. Они помогают почве быстрее прогреваться, а их нектар привлекает насекомых, что помогает опылению других растений. Кроме того, подснежники используют в народной медицине.

На территории России произрастает семь из 20 видов этого красивого, но редкого растения. Четыре из них занесены в Красную книгу Российской Федерации и считаются исчезающими. Незаконный сбор цветов, вырубка лесов и изменение климата могут привести к сокращению популяции подснежников.

Читайте также:

Уход за лесными культурами в Подмосковье проведут на площади 11,5 тыс. га

В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га

В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров
#природа
#лес
#минэкологии мо
#экология
#цветы
#красная книга
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате