Подмосковных предпринимателей научат справляться со стрессом

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Бесплатный вебинар на тему «Психология предпринимателя: как управлять стрессом и принимать сложные решения» проведут для бизнесменов Московской области во вторник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам вебинара расскажут, как управлять страхом, какие существуют стратегии принятия сложных решений, а также какие практические инструменты для этого есть, включая техники принятия решений и психологические методы», — говорится в сообщении.Спикером на вебинаре будет коуч-трекер, наставник предпринимателей Светлана Пузан. Для того, чтобы стать участником вебинара, нужно пройти онлайн-регистрацию. Ссылка на вебинар придёт на электронную почту.
Регистрация открыта до шести часов вечера 22 апреля, сам вебинар начнётся на следующий день в 14:00.
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