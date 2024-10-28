В России проходит акция «Сказки русской музыки»

Фото: портал «Культурадляшкольников.РФ»
С 25 октября по 15 ноября 2024 года в стране проводится Всероссийская акция «Сказки русской музыки». Он приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.
Акция пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Он реализуется министерством культуры и министерством просвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Все творческие мероприятия проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, научить их гордиться неповторимой культурой России.
Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:
«Хореография» – исполнить танец на музыку Н.А.Римского-Корсакова;
«Вокал» – исполнить вокальное произведение Н.А.Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);
«Театральная афиша» – создать афишу к театральным постановкам на музыку Н.А.Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);
«Инструментальное творчество» – исполнение произведения Н.А.Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).
Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:
«Хореография» – исполнить танец на музыку Н.А.Римского-Корсакова;
«Вокал» – исполнить вокальное произведение Н.А.Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);
«Театральная афиша» – создать афишу к театральным постановкам на музыку Н.А.Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);
«Инструментальное творчество» – исполнение произведения Н.А.Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).
Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
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Александр Бойцов