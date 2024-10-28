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В России проходит акция «Сказки русской музыки»

28 октября 2024, 10:23
Фото: портал «Культурадляшкольников.РФ»

Фото: портал «Культурадляшкольников.РФ»

С 25 октября по 15 ноября 2024 года в стране проводится Всероссийская акция «Сказки русской музыки». Он приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова.
Акция пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Он реализуется министерством культуры и министерством просвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Все творческие мероприятия проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, научить их гордиться неповторимой культурой России.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:


«Хореография» – исполнить танец на музыку Н.А.Римского-Корсакова;
«Вокал» – исполнить вокальное произведение Н.А.Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);
«Театральная афиша» – создать афишу к театральным постановкам на музыку Н.А.Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);
«Инструментальное творчество» – исполнение произведения Н.А.Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр).

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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#рф
На месте пустыря в Мытищах открыли детский сквер
28 октября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Ранее пустовавшая территория вдоль улицы Воронина в Мытищах превратилась в благоустроенный сквер с детской игровой площадкой. В день открытия состоялся праздничный концерт для детей из местных дворов, школ и детсадов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Долгое время решалась судьба участка земли рядом с домом № 6 по улице Воронина. В итоге вместе с жителями было принято решение обустроить там детский сквер. Сейчас все работы завершены. Построена новая игровая площадка, организованы пешеходные дорожки, установлено освещение. Сквер оборудовали средствами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.
Все архитектурные формы – ярких цветов. А к весне в Воронинском сквере проведут дополнительное озеленение территории.

Работы прошли при поддержке Министерства благоустройства Подмосковья.

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Школьники из Каширы поучаствовали в музыкальном марафоне
28 октября 2024, 10:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каждый год ученики пятых классов образовательных учреждений Каширского района участвуют в муниципальном марафоне, приуроченном к Международному Дню музыки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В России Международный День музыки начали отмечать в 1996 году, когда исполнилось 90 лет со дня рождения известного советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Музыка служит средством общения. С её помощью можно выразить свои чувства и поделиться эмоциями с окружающими. Она объединяет людей, создавая атмосферу единства и солидарности.

В этом году в марафоне участвовали 19 учеников из восьми школ района. Они побывали на виртуальной экскурсии в мире музыки, играли в музыкальные игры, разгадывали загадки и знакомились с уникальными видеоматериалами.

Самые активные участники марафона стали победителями и призёрами.

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#школьники
#ученики
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Ещё 19 юным жителям Каширы торжественно вручили паспорта
28 октября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В администрации Каширы прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан России. Главный документ получили 19 юношей и девушек, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов поздравил юных жителей округа, достигших 14 лет. Он передал им пожелания и напутствия губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Для каждого, кто получает этот документ впервые, это важное событие. Вы становитесь взрослыми, в полной мере несёте ответственность за свои поступки и решения. Пусть вашими победами гордятся родители и наши любимая страна», – сказал Шувалов.
Мероприятие завершилось совместной фотографией на память.

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#кашира
#михаил шувалов
#подмосковье
#московская область
#паспорт
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Искусственный интеллект зафиксировал более 1,5 тыс. нарушений правил парковки
28 октября 2024, 09:52

Фото: istockphoto / Userba011d64_201

Искусственный интеллект в Московской области использует камеры системы «Безопасный регион» для фиксации автомобилей, припаркованных возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток с камер и обнаруживает автомобили, припаркованные возле площадок. На основе полученных данных автоматически создаётся запрос на проверку. Если ответственное лицо подтверждает нарушение, водителю выписывается протокол об административном правонарушении.

Проект стартовал в июне 2024 года. Благодаря искусственному интеллекту было обнаружено более 1,5 тысячи нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений о правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей.

Другие успешные примеры использования искусственного интеллекта в Московской области доступны на портале «Цифровое Подмосковье».

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#надежда куртяник
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Глава Каширы поздравил работников транспортного предприятия с профессиональным праздником
28 октября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравили сотрудников транспортной компании «ИП Молоканова О. Ю.», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году компания отмечает двойной праздник: в ноябре предприятию исполнится 25 лет. В настоящее время автопарк компании насчитывает около 25 автобусов, а начинался он с четырёх старых автобусов ПАЗ и ЛИАЗ.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов встретился с руководителем компании Ольгой Молокановой и трудовым коллективом. Он высоко оценил вклад предприятия в развитие экономики региона и вручил почётные грамоты и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд.

Награды получили заместитель директора Елена Молокоедова, механик Вадим Галиев, водители Алексей Ерёменко и Андрей Павлов.

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#подмосковье
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В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей
ЛДПР предложила запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей
28 октября 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым, внесли законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам на основании отсутствия у них детей. Соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что на практике некоторые работодатели отказывают молодым женщинам в трудоустройстве из-за опасений, связанных с потенциальными отпусками по беременности и родам. В связи с этим предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, чтобы исключить возможность «буквального» толкования работодателями норм, касающихся трудовых договоров.

Кроме того, законопроект предусматривает, что работодатели не смогут отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Помимо этого, инициатива также предполагает увеличение возраста детей для матерей, которые в случае невозможности продолжать выполнять свою прежнюю работу имеют право на перевод на другую должность с сохранением среднего заработка.

Ярослав Нилов подчеркнул, что данная инициатива разработана в Год Семьи и направлена на поддержку материнства и повышение гарантий права на труд для женщин.

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#труд
#законопроект
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Заболевания почек и не только: врач назвал три причины отеков на лице
Врач Хорошев: причиной отеков на лице могут быть заболевания почек
28 октября 2024, 08:00

Фото: iStock/Ivan-balvan

Многие из нас утром просыпаются с отеками на лице. Для того, чтобы убрать не очень симпатичный недуг, люди используют различные косметические средства, однако нет ли в этом опасности?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что отеки на лице могут быть по нескольким причинам.
«Отеки на лице скорее всего связаны с тем, что у человека существенно увеличился объем циркулирующей крови. Он мог накануне съесть много соленого. Никаких мочегонных пить не нужно, организм сам знает, сколько жидкости ему нужно сбросить», — объяснил врач.

Во-вторых, отек на лице может быть следствием каких-то аллергических состояний.
«В этом случае отеки сопровождаются нарушением дыхания. Если у человека есть отек лица, сопровождающийся даже легким нарушением дыхания, очень важно понять, после какого продукта это произошло, и исключить этот продукт из рациона. Потому что следующая аллергическая реакция может быть смертельной. Всякий раз выраженность аллергической реакции возрастает. Человек просто не сможет дышать», — сказал эксперт.

И третья причина отеков на лице может говорить, по словам Павла Хорошева, о заболевании почек.
«Может быть повреждение почечной ткани. Заболевания почек, к сожалению, нередкие», — уточнил он.

Невролог подчеркнул, что при отеках, которые держатся более трех дней, следует сразу же идти к врачу на диагностику, чтобы избежать различных опасных заболеваний.

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#болезнь
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В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя
28 октября 2024, 06:57

Фото: istockphoto/littlehenrabi

В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября.
Для граждан России суббота объявлена рабочим днем (сокращенным в соответствии с ТК РФ), а выходной был перенесен на 30 апреля следующего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

В ноябре, состоящем из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе, будет 21 рабочий день и 9 выходных. В результате изменений в 2025 году жители Российской Федерации получат непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

День народного единства отмечается 4 ноября и учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

На Руси 28 октября праздновали день, известный как Ефимий Осенний (Пчельник). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#праздник
#день народного единства
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#выходные
#1 мая
#россияне
#рф
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МИД Польши прокомментировал результаты выборов в Грузии
28 октября 2024, 01:13

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Результаты выборов в Грузии отдалили страну от членства в Европейском союзе и НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел Польши.
Министерство выразило глубокую озабоченность ходом парламентских выборов в Грузии.

«К сожалению, то, что мы наблюдали на выборах 26 октября, не приближает, а отдаляет Грузию от ЕС и НАТО», – высказались в ведомстве.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что парламентские выборы в стране были полностью сфальсифицированы, и отказалась их признавать.

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