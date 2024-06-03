Подмосковных школьников познакомили с учебными программами ГГТУ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьники Подмосковья познакомились с учебными программами ГГТУ в игровой форме. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Экскурсия-квест по университету прошла в Орехово-Зуево.
Также после официальной части мероприятия школьники смогли пообщаться с студентами о жизни и учебе в университете.Такие мероприятия способствуют более осознанному выбору будущего образовательного пути и помогают укрепить связь между университетом и местными школами.
Читайте также:
В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов СПО
ЕГЭ по математике написали более 34 тысяч подмосковных выпускников
550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
«Участники квеста посетили различные учебные корпуса и аудитории, где их ждали задания и встречи с преподавателями. Особенным моментом стало общение с проректором ГГТУ по учебно-методической работе, которая не только приветствовала гостей, но и поделилась советами, помогающими в профессиональном самоопределении», — подчеркнули в министерстве.
Также после официальной части мероприятия школьники смогли пообщаться с студентами о жизни и учебе в университете.Такие мероприятия способствуют более осознанному выбору будущего образовательного пути и помогают укрепить связь между университетом и местными школами.
Читайте также:
В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов СПО
ЕГЭ по математике написали более 34 тысяч подмосковных выпускников
550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
Мира Полтева