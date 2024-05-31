В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов СПО

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило на базе техникума имени С. П. Королева. В нем приняли участие более 120 начинающих педагогов системы СПО.
Также в рамках программы образовательного мероприятия участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов.
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«До начала форума для участников организовали вебквиз по мультпедагогике и стратегическую игру на педагогическую коммуникацию, которые помогли присутствующим освоиться и познакомиться друг с другом. В рамках стратегической сессии участники обсудили вопросы, связанные с особенностями формирования педагогической техники и педагогической технологии молодого преподавателя СПО, эффективными технологиями учебной деятельности для формирования профессиональных компетенций студентов», — рассказали в пресс-службе.
Также в рамках программы образовательного мероприятия участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов.
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Мира Полтева