Подмосковных школьников пригласили на конкурс научной фантастики «Россия 2050»

В России со 2 по 22 декабря в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проводится урок от компании «Яндекс» по теме «Код города: технологии в движении». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, которое выступает одним из организаторов проекта.