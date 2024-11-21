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Подмосковных школьников пригласили на конкурс научной фантастики «Россия 2050»

Школьники из Подмосковья приглашены на конкурс научной фантастики «Россия 2050»
Фото: iStock/Halfpoint

Фото: iStock/Halfpoint

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» анонсировала проведение всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что целью проведения конкурса является создание и популяризация созидательного образа России в мировом сообществе в перспективе до 2050 года, а также стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны по ключевым направлениям в следующие 25 лет.

По данным организации, темы конкурсных работ связаны с ключевыми направлениями развития страны, включая область демографии, экологии, энергетики, современных технологий, космической отрасли, здравоохранения, экономики и других.



В рамках конкурса также организован спецпроект-конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», который организован совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы. Он направлен на популяризацию среди подрастающего поколения моды на создание научной фантастики.

Подчеркнём, что «Берлога» является первым проектом по массовому вовлечению подростков в область современных технологий путём прохождения уровней в полезных мобильных и компьютерных играх.

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#школьники
#наука
#подмосковье
#россия
Жители Подмосковья могут стать участниками очередного «Урока цифры»
21 ноября 2024, 19:31

Фото: сайт урокцифры.рф

В России со 2 по 22 декабря в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проводится урок от компании «Яндекс» по теме «Код города: технологии в движении». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, которое выступает одним из организаторов проекта.
«Урок адресован учащимся 1-11 классов. Он направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Кроме того, в рамках учащиеся узнают, как различные технологии и алгоритмы, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, обеспечивают работу современного сервиса такси», – говорится в сообщении.
28 ноября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта запланировано проведение вебинара для педагогов.

Организаторами проекта выступают Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

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#минцифры
#цифровизация
#урок цифры
#образование
#россия
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Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту
21 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее военнослужащий И.В. Михеевский обратился с требованием признать неконституционной статью 4 Федерального закона (ФЗ)-269. Он утверждал, что в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий должен достигать 65 лет. Мужчина ссылался на то, что ряд добровольцев заключали контракт с Минобороны РФ до вступления в силу закона, когда ещё можно было демобилизоваться по достижении 50 лет.

После рассмотрения обращения Конституционный суд постановил, что противоречащих пунктов в законе нет, поэтому просьба Михеевского была отклонена.

ФЗ-269 был принят в июне текущего года. Но вместе с ним по-прежнему действителен ФЗ-63 от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. По нему, маршал, генерал, адмирал, генерал-полковник могут уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал – в 60 лет; полковник и капитан первого ранга могут уйти в 55 лет, а военные с иными званиями – в 50 лет.

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#контракт
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Блиновская нашла покупателя на дом в Подмосковье
21 ноября 2024, 19:04

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в Истре, проинформировал Телеграм-канал Shot, ссылаясь на адвоката «королевы марафонов» Наталью Сальникову.
Юрист передала, что Елена Блиновская и покупатель уже поставили подписи на предварительном договоре купли-продажи. Наталья Сальникова не раскрыла финальную сумму сделки и личность будущего владельца частного дома в Истре.

Недвижимость, которую продаёт «королева марафонов» — это двухэтажный коттедж в элитном населённом пункте «Миллениум Парк». Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей. По информации канала, Елена Блиновская могла продать жилплощадь с небольшой скидкой.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская объявила о банкротстве. Сумма задолженности «королевы марафонов» перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени.

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#елена блиновская
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Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям
21 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/GermanS62

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выступил за усложнение правил получения медицинской справки для водительских прав, чтобы отсеять нерадивых водителей от управления транспортом.
Однако, отметил он, усложнять такую систему надо аккуратно без вреда для добросовестных автомобилистов.

«Вопрос не в какой-то системе, а в том, как она будет реально функционировать. Нет сомнений, что нам надо сделать всё, чтобы и пьяные за рулём по факту, и люди, которые, наверное, наблюдаются у наркологов, не получали водительское удостоверение, или хотя бы не могли его продлить, если они в эту базу попали. Но тут много нюансов, главное, чтобы эта система не оказалась проблемой для обычных водителей», — пояснил в беседе с RT Кадаков.

До этого сообщалось, что в Киселёвске кемеровской области в ДТП попало несколько автомобилей на выезде от заправочной станции. Как передаёт «Сiбдепо», на видео из соцсетей видно, что в аварию попали минимум три машины.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выражал сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.

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#дтп
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#люди
#водители
#автомобили
#документы
#справки
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В Подмосковье в 2025 году от борщевика обработают более 23 тыс. га
21 ноября 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье сформировали план обработки от борщевика Сосновского на 2025 год. Всего планируется обработать более 23 тыс. га, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Ежегодно на всей территории Подмосковья ведётся борьба с этим сорняком. В будущем году в 46 муниципалитетах запланировано обработать 23,4 тыс. га. Борщевик Сосновского – многолетнее растение, способное вырастать до трёх метров. В период с марта по сентябрь он представляет опасность для человека. Сок борщевика содержит эфирные масла, которые при контакте с кожей вызывают ожоги», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, специалисты проводят обработку в защитных костюмах, перчатках, резиновых сапогах, защищая при этом лицо, глаза и органы дыхания.

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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#борщевик
#план
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Два горнолыжных курорта Подмосковья стали лауреатами III нацпремии «Горы России»
21 ноября 2024, 18:31

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В России подвели итоги III Национальной премии «Горы России — 2024». В число лучших вошли два подмосковных проекта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» стали «Сорочаны» в Дмитровском округе. В номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен» из комплекса «Волен-Степаново».
Генеральный директор горнолыжного курорта «Сорочаны» Максим Отчерцов в беседе с «Радио 1» сообщил, что их горнолыжный курорт участвует в номинации второй год и побеждает.

«Мы готовимся сейчас к сезону. Планируем, что в этом году наконец-то дойдет зима до нас. Насыпем снега и готовы принимать гостей на своих склонах. Посещаемость нас очень сильно радует, мы всегда готовы встретить большое количество людей. Но так бывает, что действительно, настолько заполнено, что небольшие очереди создаются, но они недолгие, всем достаточно времени, чтобы покататься», — рассказал собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, можно оформить бронь на катания онлайн, чтобы не стоять в очереди, там же можно забронировать инструктора и оплатить некоторые услуги.

«Оборудование можно в аренду взять. Их на все возраста у нас более 2500 комплектов. Дополнительно в этом году для детей у нас есть маленькие электроснегокаты. Новый тир будет, карусель тюбинговая и детская комната, игровая площадка», — рассказал Максим Отчерцов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Он добавил, что горнолыжный курорт «Сорочаны» и в следующем году будет участвовать в Национальной премии «Горы России», чтобы закрепить свое победу в третий раз.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.
Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Фото: Радио 1

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#оборудование
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МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска воспользовались более 900 млн пассажиров
21 ноября 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минтранс МО

Более 900 млн пассажиров воспользовались поездами, следующими по двум Московским центральным диаметрам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» запустили пять лет назад, в 2019 году.
«Свыше 400 млн пассажиров проехали по МЦД-1, около 500 млн – по МЦД-2. В состав диаметров входят 19 подмосковных станций. МЦД обеспечили новый уровень транспортного обслуживания жителей Подмосковья. Это комфортные перевозки и сокращение времени в пути. Ежедневно более 400 тыс. подмосковных жителей используют скоростные поезда этих двух диаметров», – отметили в ведомстве.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в прошлом году запустили ещё два диаметра: МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». Всего сейчас на территории региона расположены 49 станций МЦД.

Для комфорта перевозок продолжается обновление подвижного состава. Сейчас по диаметрам курсируют 99 новых поездов.

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#мцд
#транспорт
#минтранс мо
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Москвичам пообещали небольшую зиму
Синоптик Цыганков спрогнозировал резкое похолодание в Москве с воскресенья
21 ноября 2024, 18:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что примерно с воскресенья в Москве ожидается резкое снижение температуры воздуха.
«Суббота будет переходящей на холод, и начиная с воскресенья у нас резкое понижение температуры. Воскресенье, понедельник, вторник, среда — температуры будут минусовые и ночью, и днём. Небольшая зима где-то 4-5 дней», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

А жителям Кузбасса пообещали в конце этой недели сначала сильное потепление, а после – такое же сильное похолодание. Так, в областном Гидрометеоцентре рассказали, что в пятницу, 22 ноября, ночью ожидается от -1 до -6°C, а днём — до 4°C. Как пишет «Сiбдепо», на следующий день в субботу днём будет морозно, возможен сильный ветер.

Ранее Анатолий Цыганков заявил, что в Москве и области стоит температура октября.

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Новый порядок подготовки подмосковных домов к зиме показал эффективность
21 ноября 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов выступил на заседании Мособлдумы. Он доложил об итогах проактивной подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
«Чтобы избежать проблем с завоздушиванием многоквартирных домов при запуске тепла, мы приняли в этом году решение провести пробные пуски. Увидели положительную динамику: на 43% снизилось количество жалоб по домам, которые были в зоне риска последние три года. Запустили простой алгоритм работы: в Центре управления регионом создали штаб с участием инспекторов территориальных отделов и сотрудников центрального аппарата ведомства. Когда мы видим, что на один дом приходится более трёх жалоб, инспектор выезжает туда, заходит в дом и измеряет температуру. Цель – на месте найти решение проблемы», – пояснил Мурашов.
Алгоритм работы территориальных отделов – следующий: поступление проблемного адреса в работу; выезд на место; выяснение плановой даты устранения; контроль выхода бригад и внесение данных в онлайн-таблицу. После проведения всех этих мероприятий сотрудники министерства вновь звонят заявителям и уточняют, всё ли устранено.

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