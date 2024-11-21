Подмосковных школьников пригласили на конкурс научной фантастики «Россия 2050»

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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» анонсировала проведение всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что целью проведения конкурса является создание и популяризация созидательного образа России в мировом сообществе в перспективе до 2050 года, а также стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны по ключевым направлениям в следующие 25 лет.
По данным организации, темы конкурсных работ связаны с ключевыми направлениями развития страны, включая область демографии, экологии, энергетики, современных технологий, космической отрасли, здравоохранения, экономики и других.
В рамках конкурса также организован спецпроект-конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», который организован совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы. Он направлен на популяризацию среди подрастающего поколения моды на создание научной фантастики.
Подчеркнём, что «Берлога» является первым проектом по массовому вовлечению подростков в область современных технологий путём прохождения уровней в полезных мобильных и компьютерных играх.
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По данным организации, темы конкурсных работ связаны с ключевыми направлениями развития страны, включая область демографии, экологии, энергетики, современных технологий, космической отрасли, здравоохранения, экономики и других.
В рамках конкурса также организован спецпроект-конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», который организован совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы. Он направлен на популяризацию среди подрастающего поколения моды на создание научной фантастики.
Подчеркнём, что «Берлога» является первым проектом по массовому вовлечению подростков в область современных технологий путём прохождения уровней в полезных мобильных и компьютерных играх.
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Анастасия Чинкова