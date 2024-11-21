Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Лесопарк «Восьмидорожье» вновь стал местом для проверки навыков ориентирования, выносливости и командной работы. Молодые спортсмены из Раменского района собрались здесь, чтобы поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проходили на трёх дистанциях, каждая из которых представляла собой маршрут с определённым числом контрольных точек. Во время прохождения дистанции нужно было не только быстро бегать, но и уметь читать карты, пользоваться компасом и разгадывать загадки контрольных точек.
По итогам соревнований выиграли:
Группа A (12–14 лет):
1 место — команда «Эверест», Раменская средняя школа № 1;
2 место — команда «Полярная звезда», Раменская средняя школа № 5;
3 место — команда «Свободный ветер», Раменская гимназия № 2.
Группа B (15–18 лет):
1 место — команда «Туристские тропы», Раменская средняя школа № 6;
2 место — команда «Эверест», Раменская средняя школа № 1;
3 место — команда «Компас», Гжельская средняя школа.
Спортивное ориентирование — это не только вид спорта, но и прекрасная возможность развивать такие важные качества, как логическое мышление, работа в команде и способность принимать решения в сложных ситуациях. Это отличный способ провести время на свежем воздухе, насладиться красотой природы и зарядиться положительными эмоциями.
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Дайана Хусинова