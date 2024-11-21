Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Лесопарк «Восьмидорожье» вновь стал местом для проверки навыков ориентирования, выносливости и командной работы. Молодые спортсмены из Раменского района собрались здесь, чтобы поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба администрации городского округа.