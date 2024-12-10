Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет»

Фото: сайт safenet.uchi.ru
На образовательной платформе Учи.ру проходит онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». Её проводят в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика России», сообщили в пресс-службе организаторов.
«Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности школьников, формирование у них навыков безопасного поведения в Сети. Она будет проводиться до 23 декабря в онлайн-формате для учеников 1-11 классов всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер с современным браузером и выходом в интернет. Участие бесплатное», – говорится в сообщении.Ученик может стать участником олимпиады как в школе, так и дома. Нужна регистрация школьника на платформе либо родителем, либо учителем – на сайте мероприятия.
Олимпиада проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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