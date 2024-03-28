Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковных школьников пригласили на урок по цифровой грамотности

Подмосковных школьников пригласили на урок по цифровой грамотности

Проект «Цифровой ликбез» расскажет школьникам о беспарольных способах входа
28 марта 2024, 18:59
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

С 25 марта по 26 апреля состоятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Минцифры России.
Уроки для школьников пройдут во всех регионах России. Компания VK опубликует видеоролик и методические материалы для педагогов по теме «Способы защиты аккаунтов в социальных сетях». Материалы этого сезона посвящены беспарольным способам входа в аккаунты.

Полученные материалы педагоги смогут интегрировать в учебный процесс, а также во внеурочную деятельность.


Целью просветительского проекта «Цифровой ликбез» является привитие детям основ цифровой грамотности, а также помощь в освоении основных принципов безопасного поведения в интернете.

Читайте также:

Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»

В апреле жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Красная гвоздика»

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе исторических проектов
#школьники
#кибербезопасность
#интернет
#проект
#вконтакте
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Судья чемпионата России по танцам обратилась в суд из-за травли после теракта
28 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/greenleaf123

Судья чемпионата России по танцевальному спорту обратилась в суд из-за травли после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, ряд СМИ распространил ложную информацию о том, что детей, участвующих в соревновании, не выпускали из здания в день трагедии. Судья соревнований считает, что средства массовой информации, которые распространили недостоверную информацию, порочат ее честь и достоинство.

Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта. После теракта участники соревнований стали публиковать жалобы, рассказав, что эвакуация началась только спустя время после начала стрельбы, а организаторы уверяли, что происходящее — штатная ситуация, и что соревнования не приостанавливали даже во время «мятежа Пригожина».

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

Читайте также:

Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

Погибшие в «Крокусе» сёстры 25 лет назад смогли выжить при другом теракте

Число жертв теракта в «Крокусе» снова возросло
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кирби: США передали РФ информацию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокусе»
28 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Об этом он рассказал журналистам на онлайн-брифинге, пишет ТАСС.
Кирби решительно заявил, что перед атакой 22 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве. Тогда же власти США предупредили своих соотечественников, находящихся в Москве, чтобы они воздержались от посещения общественных мест с крупным скоплением людей.

«7 марта в 11:15 по московскому времени в соответствии с обычными процедурами по установленным каналам, которые применялись ранее много раз, правительство США передало предупреждение российским службам безопасности в письменной форме. В дополнение к этому на следующий день, 8 марта, мы опубликовали предупреждение, чтобы предостеречь американских граждан от посещения крупных собраний и концертов в Москве», — сказал Кирби.
Президент РФ Владимир Путин тогда назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».

В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки. Он подчеркнул, что власти США и стран Евросоюза публично говорят об этом с 8 марта.

Читайте также:

Глава МИД Италии призвал граждан страны не ездить в Москву

Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360

Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
#сша
#белый дом
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следственные действия с участием террористов проходят на территории «Крокус Сити Холл»
28 марта 2024, 18:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В четверг 28 марта группу террористов, проходящих по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», привезли на территорию сгоревшего комплекса для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что террористы устроили атаку на концертный зал под воздействием наркотических веществ.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


Читайте также:

Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест

Один из террористов в «Крокусе» хотел привлечь тестя к организации трагедии

Исполнителей теракта в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов

#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФ
28 марта 2024, 18:30

Фото: iStock/Thx4Stock

В Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным РИА Новости, администрация мессенджера с 2021 года удалила более 256 тысяч запрещенных материалов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также высказался по поводу работы мессенджера. Парламентарий сообщил, что Telegram сотрудничает с правоохранительными органами.

Читайте также:

Депутат ГД Метелев: Telegram сотрудничает с правоохранительными органами

Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России

Депутат Морозов предложил блокировать вербующие террористов Telegram-каналы с помощью ИИ
#администрация
#telegram
#депутат
#социальные сети
#мессенджеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аренда квартир подорожала в России в среднем на 16%
28 марта 2024, 18:30

Фото: iStock/LENblR

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев заявил, что в Росси за год съём жилья в среднем подорожал на 16%.
«Рост арендных ставок квартир обусловлен дисбалансом в структуре спроса и предложение. Интерес к аренде остаётся почти таким же, как и год назад. В этот же период экспозиция уменьшилась из-за того, что сейчас для многих россиян аренда является более привлекательными вариантом, чем покупка жилья в ипотеку под высокий процент», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.

Ранее уполномоченный представитель президента Гильдии риэлтеров Московской области в городских округах Серпухове, Пущине и Протвине, президент комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Серпухов Любовь Голубева в беседе с «Радио 1» объясняла изменения в законодательстве, касающиеся порядка посуточной аренды квартир в многоквартирном доме.

Читайте также:

Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков

Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир
#квартиры
#аренда
#покупка
#рост
#цена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России пройдёт Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»
28 марта 2024, 18:20

Фото: iStock/Tippapatt

В России с 27 по 30 мая будет проходить X Международный Форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Об этом «Радио 1» сообщили в Минпромторге России.
Мероприятие организуют Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Программа Форума будет поделена на тематические блоки: технологии и инновации, электронная коммерция, логистика, маркетинг, HR, фармацевтика, финтех, торговые форматы и пространства, индустрия моды, WineRetailWeek и конгресс по борьбе с нелегальной торговлей.

Форум проводится ежегодно. На его площадке собираются представители федеральных и региональных розничных сетей, предприятий электронной торговли, IT и сервисных компаний, поставщиков оборудования, банков, федеральных и региональных органов власти, отраслевых объединений ритейлеров и производителей.

Отмечается, что спикерами традиционно выступят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент X5 Group Екатерина Лобачёва, управляющий директор OZON Сергей Беляков, основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

В рамках Форума состоятся пленарные заседания, конференции, презентации и круглые столы.

Читайте также:

«Путеводитель по бизнесу Московской области» объединит предпринимателей региона

Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Депутат Говырин предложил внедрить госстандарт в бизнес-образовании граждан
#бизнес
#форум
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Файзова из СИЗО привезли к квартире в Красногорске, которую снимали террористы
28 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/Thomasaf

Участника нападения на «Крокус Сити Холл» привезли к квартире в Красногорске, которую террористы снимали перед терактом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому в ЖК «Большое Путилково». Они проводят следственные действия с 19-летним террористом Мухаммадсобиром Файзовым, которого вынесли из автомобиля на руках и пересадили на каталку.

Квартира, по данным следствия, принадлежит повару Алишеру Касимову, которого несколько дней назад арестовал Басманный городской суд Москвы.

Следственный комитет РФ также сообщил о том, что удалось установить связи террористов в украинскими националистами, которые переводили им деньги в криптовалюте. По этому делу задержан ещё один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов.

Читайте также:

СК: Задержан ещё один подозреваемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле»

Террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием наркотиков

Исполнителей теракта в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов
#террористы
#крокус сити холл
#ск рф
#суд
#квартира
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стой, где стоишь»: Актер Бурунов поделился эмоциями о теракте в «Крокусе»
Сергей Бурунов стал свидетелем случившегося в «Крокусе»
28 марта 2024, 17:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По словам актера, во время трагедии он ехал на концерт — когда началась стрельба, артист уже подъезжал к зданию «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Актер сказал, что в первые минуты от увиденного просто растерялся, как и прочие участники событий.

«Не осознал до конца, что происходит», — поделился Бурунов.
Тревогу забила директор актера, которая позвонила ему и попросила связаться с находившимся внутри Сергеем Светлаковым. Бурунов отметил, что в «Крокусе» на момент происшествия находилась его помощника, которую позже он забрал на МКАДе. Сидя в машине актер открыл окно и почувствовал запах пороха.

Бурунов связался по телефону со Светлаковым, а тот сказал: «Стой, где стоишь, а лучше уезжай, нас эвакуируют».

Чудом избежавший трагедии Бурунов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что только время и внутренняя солидарность способны помочь пережить такие страшные события.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.


Читайте также:

Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест

Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции

Медведев рассказал, что будет с причастными к теракту в «Крокусе»

#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест
28 марта 2024, 17:53

Фото: iStock/OlFedv

Отец братьев Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», обжаловал свой арест. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Ранее в Москве были задержаны Исраил Исломов и два его сына — Диловар и Аминчон. Их подозревают в причастности к совершению террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Одному из сыновей Исломова, Диловару принадлежал автомобиль Renault, который он продал исполнителям теракта.

Как сообщали ранее в правоохранительных органах, Исломов, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт и способствовали террористам в его осуществлении.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении. Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

Читайте также:

Появилось видео задержания Исломовых, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе»

Совершившая теракт в «Крокусе» группировка пыталась устроить подобное во Франции

Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»
#крокус сити холл
#теракт
#терроризм
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф