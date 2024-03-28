Подмосковных школьников пригласили на урок по цифровой грамотности

Фото: iStock/Ridofranz
С 25 марта по 26 апреля состоятся уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Минцифры России.
Уроки для школьников пройдут во всех регионах России. Компания VK опубликует видеоролик и методические материалы для педагогов по теме «Способы защиты аккаунтов в социальных сетях». Материалы этого сезона посвящены беспарольным способам входа в аккаунты.
Полученные материалы педагоги смогут интегрировать в учебный процесс, а также во внеурочную деятельность.
Целью просветительского проекта «Цифровой ликбез» является привитие детям основ цифровой грамотности, а также помощь в освоении основных принципов безопасного поведения в интернете.
Читайте также:
Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»
В апреле жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Красная гвоздика»
Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе исторических проектов
Полученные материалы педагоги смогут интегрировать в учебный процесс, а также во внеурочную деятельность.
Читайте также:
Подмосковных школьников пригласили к участию в акции «Семейные традиции»
В апреле жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Красная гвоздика»
Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе исторических проектов
Анастасия Чинкова