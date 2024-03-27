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В апреле жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Красная гвоздика»

27 марта 2024, 10:34
Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений»

В Подмосковье свсе желающие смогут принять участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».
Акция проводится фондом ежегодно с с апреля по июнь и приурочена к празднованию Дня Победы.

«В текущее время героям нашей страны важна помощь и поддержка. Несмотря на все трудности, Фонд продолжает оказывать медицинскую помощь ветеранам. Мы считаем это важным для сохранения исторической памяти и национальной идентичности. Деятельность организации имеет высокую социальную значимость: в настоящее время помощь оказана более 18 600 ветеранам, проживающим в различных городах России. Это множество операций, курсов реабилитации, современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоящие коляски и медикаменты. Но, что важнее, это тысячи изменившихся к лучшему жизни людей», — поделились в пресс-службе фонда.


Стоит отметить, что более подробную информацию об оказанной помощи можно найти на официальном сайте акции.

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#ветераны
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В Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
27 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме наградили подростков, проявивших героизм, помогая во время эвакуации людей из «Крокус сити холла». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что среди награждённых ребят Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Школьникам вручили благодарственные письма, ноутбуки, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России.

Ранее сообщалось, что 17-летний официант из Таджикистана Бунавшох Эркинов находился с раненным в теракте мужчиной полчаса, когда весь персонал ушел после тревоги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#награда
#люди
#госдума
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«Ликвидировать всех сотрудников СБУ»: Живов об участии Украины в теракте в «Крокусе»
Военкор Живов: если «украинский след» в теракте подтвердится, будем ликвидировать СБУ
27 марта 2024, 11:30

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Первичные данные от задержанных по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» подтверждают участие Украины, спецслужбы собираются дорабатывать информацию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в его телеграм-канале.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, как власти Росси отреагируют, если «украинский след» в организации теракта в подмосковном «Крокусе» подтвердится.

«Ну, во-первых, мы частично видели этот ответ на днях в Киеве, когда в здания СБУ и ГУР прилетела ракета. Это Россия уже начала реагировать на случившееся, не публично, но мы сразу же приступили к действиям», — отметил Живов.
Ранее во вторник Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокус Сити Холле» США, Британия и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так.

«Мы можем ожидать, что отдельные украинские ведомства, будут официально признаны в России террористическими организациями. Ну, а после этого, Россия с чистой совестью сможет заняться ликвидацией этих подразделений и тех, кто в них служит — это все сотрудники СБУ. Этот процесс будет длительным и сейчас, в первую очередь будут проводится правовые мероприятия о признании Украины – террористическим государством», — добавил собеседник.
По словам Алексея Живова, помимо вышеуказанный действий, Россия продолжит продвигаться по территориям бывшей Украины, создавая санитарную зону, чтобы обезопасить мирных жителей.

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#данные
#украина
#сбу
#расстрел
#теракт
#спецоперация
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Уголовное дело завели против автора скандальных постов о теракте в «Крокусе»
27 марта 2024, 11:25

Фото: iStock/Akintevs

СК завёл уголовное дело об оправдании терроризма в отношении супруга экс-директора «Новой Голландии» Николая Конашенка, который написал циничные посты о теракте в «Крокусе сити холле». Об этом сообщили в ГСУСК по Петербургу.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУСК по Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — говорится в сообщении.

Ранее его арестовали 14 суток за мелкое хулиганство. При задержании 25 марта Конашенок у отделения полиции вёл себя неадекватно, кричал, размахивал руками. А до этого пытался улететь в Ереван.

Напомним, Конашенок после трагедии в «Крокусе» в своей соцсети задался вопросом: «Почему «Крокус», а не Кремль? Перепутали?». Посты, о которых идет речь, были удалены вскоре после публикации. Позже он извинился за свои слова.

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#соцсети
#кремль
#ук
#обвинение
#хулиганство
#рф
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Минтранс проработает вопрос расширения сети беспилотных перевозок на трассы М-12 и М-4
27 марта 2024, 11:18

Фото: iStock/Apriori1

Минтранс РФ проработает вопрос о расширении эксперимента по беспилотным грузоперевозкам на трассы М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Об этом сообщается в опубликованном на сайте кабмина РФ поручении премьер-министра Михаила Мишустина.
Отмечается, что для дальнейшей реализации «Беспилотных логистических коридоров» ведомствам поручено предусмотреть в текущем году дополнительное выделение средств на развитие инфраструктуры на трассе М-11 «Нева». Срок исполнения поручения — до 31 мая 2024 года.

Напомним, в марте прошлого года на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань запустили беспилотные грузоперевозки, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

Ранее президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт, произведённый в РФ по отечественным технологиям. Также глава государства сообщил о необходимости развития современных технологий, внедрения искусственного интеллекта и роботов в промышленность и сферу услуг.

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#транспорт
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#рф
#перевозки
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Подмосковные коммунальщики завершили первый этап капремонта очистных сооружений в Новоазовске
27 марта 2024, 11:11

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Новоазовске Донецкой Народной Республики закончен первый этап капремонта очистных сооружений, который проводили коммунальщики из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подмосковные специалисты восстанавливают объекты инженерной инфраструктуры в ДНР уже несколько лет. Особое внимание уделяется восстановлению очистных сооружений и канализационных станций. Завершился первый этап капремонта канализационной станции биологической очистки. Это один из важнейших объектов инженерной инфраструктуры города. Обследование станции, проведённое летом 2022 года, выявило такие проблемы, как коррозия железобетонных конструкций, отсутствие и сильный износ элементов, нерабочая система аэрации, сквозные повреждения трубопроводов и металлоконструкций, 90-процентный износ оборудования машинного зала. Все это создавало угрозу экологии и жителям.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
После завершения первого этапа ремонта станция вернулась к штатному режиму приёма и биологической очистки сточных вод. Работы принял вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«На объекте было установлено оборудование 1979 года. Новоазовск планируют сделать туристическим центром, но никакой туризм рядом с морем невозможен без нормально функционирующих очистных сооружений. Приоритетами нашей работы были ремонт и реконструкция действующих очистных сооружений. Сейчас мы полностью завершили работы на первой нитке. Они выполнялись по самой современной технологии Ростеха, которая успешно применяется на Лыткаринских очистных сооружениях и будет применена в Дмитрове и в Дубне», – сказал Хромушин.

Он отметил, что на объекте установлено оборудование качественно нового уровня по размерам и по энергопотреблению. Это позволит местному водоканалу и предприятию «Вода Донбасса» значительно сэкономить на оплате энергоресурсов.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Правительство Московской области активно участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения в Тельмановском и Новоазовском районах, а также микрорайонах Мариуполя «Восточный-1» и «Восточный-2».

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#подмосковье
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На строительстве школы на 1,1 тыс. мест в Реутове приступили к возведению третьего этажа
27 марта 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне Реутова 10А, о ходе строительства рассказали в Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время ведётся устройство монолитных конструкций на уровне второго и третьего этажей здания, а также кладка внутренних перегородок. Продолжается монтаж инженерных сетей. На площадке работают более 120 человек, используется девять единиц техники», — говорится в сообщении.
Площадь новой школы составит около 19 тысяч квадратных метров. Там будут расположены учебные классы, кабинеты для внеурочной деятельности, библиотечно-информационный центр, пищеблок со столовой и кухней, один актовый и два спортивных зала, а также медпункт.

На пришкольной территории оборудуют спортивные и игровые площадки.

Школу должны построить до конца текущего года.

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#министерство строительного комплекса мо
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В Павлово-Посадском городском округе проводят капремонт образовательных учреждений
27 марта 2024, 10:59

Фото: ресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проверил ход капитального ремонта объектов образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В данный момент на всех образовательных объектах полностью завершили демонтаж.

«В этом году, в рамках народной программы, мы ремонтируем 4 корпуса наших образовательных учреждений, а именно МКОУ Школа-интернат Павлово-Посадского городского округа, Дошкольное отделение «Незабудка» МОУ «Гимназия», Образовательный корпус МОУ «Лицей №2 имени В.В. Тихонова» (бывшая школа №4), МОУ СОШ №11 (РП Большие Дворы)», — поделился глава округа Денис Семенов.

Стоит отметить, что в настоящий момент проводятся работы по утеплению и отделке фасада, монтажу кровли, заливке полов, монтажу электрики и вентиляции, а также производят замену окон.

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#капитальный ремонт
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#подмосковье
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«Таджикский народ скорбит вместе с РФ»: Уроженец Таджикистана привез цветы к «Крокусу»
Уроженец Таджикистана привез две машины цветов к мемориалу в «Крокусе»
27 марта 2024, 10:53

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Уроженец Таджикистана Маъмурхон Алимов привез к мемориалу в «Крокусе» две машины цветов от имени своего народа. Такое видео опубликовал в своем Telegram-канале первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
«Это очень грустно и печально. Там ведь были дети. Те, кто это совершил, они нелюди. У них нет национальности, вероисповедания и религии. Они нечисть. Поэтому из-за этих четверых судить весь мой народ таджикский – это неправильно. Таджикский народ скорбит вместе с россиянами», — рассказал Алимов.

Он также принёс свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в страшном теракте.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
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В Московской области 1 апреля стартует экологическая акция «Сдай старые шины»
27 марта 2024, 10:36

Фото: Istockphoto / zozzzzo

Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля, когда автомобилисты начинают менять зимние шины на летние. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области, которое проводит акцию.
«Цель ежегодной акции – минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Мы проводим экологическое мероприятие с 1 апреля по 15 мая, и впервые наши региональные переработчики попросили продлить его на две недели. Ранее оно проходило в течение месяца», – сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Чтобы принять участие в акции, нужно привезти старые шины или зимнюю резину и сделать фотографию на фоне плаката «Мегабака». Далее необходимо разместить фото в своих соцсетях с хештегом #сдалшинынаМегабак, откуда их заберут на рассмотрение жюри.

При этом, как отметил Велиховский, придётся проявить творческий подход – фото обязательно должно быть креативным. По его словам, победа порой не зависит от количества сданных шин.


Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Спонсоры акции – два завода-переработчика ненужной резины. За первое место предусмотрен сертификат на покупку шин или других изделий на 20 тыс. рублей, Серебряные призёры получат 15 тыс., бронзовые – по 10 тыс. рублей.
«Так как у нас две компании-партнёра, будет два первых места, два вторых и два третьих. И, конечно, как всегда, будет вручён специальный приз», – отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.
Узнать, где расположены площадки «Мегабака» в Подмосковье можно на сайте акции. Там же содержится подробная информация о её проведении.

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