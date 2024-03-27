В апреле жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Красная гвоздика»

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений»
В Подмосковье свсе желающие смогут принять участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».
Акция проводится фондом ежегодно с с апреля по июнь и приурочена к празднованию Дня Победы.
Стоит отметить, что более подробную информацию об оказанной помощи можно найти на официальном сайте акции.
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«В текущее время героям нашей страны важна помощь и поддержка. Несмотря на все трудности, Фонд продолжает оказывать медицинскую помощь ветеранам. Мы считаем это важным для сохранения исторической памяти и национальной идентичности. Деятельность организации имеет высокую социальную значимость: в настоящее время помощь оказана более 18 600 ветеранам, проживающим в различных городах России. Это множество операций, курсов реабилитации, современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоящие коляски и медикаменты. Но, что важнее, это тысячи изменившихся к лучшему жизни людей», — поделились в пресс-службе фонда.
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Мира Полтева