Подмосковных собаководов предупредили о второй волне активности клещей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье зафиксировали начало второй фазы активности клещей. Она будет продолжаться вплоть до ноября, предупредили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Клещи переносят различные заболевания. Идеальные условия для этих опасных насекомых создают непогода и повышенная влажность воздуха. Обитают они в высокой траве, влажных местах у водоёмов и в оврагах. Важно обезопасить питомцев от укусов клещей, особенно после прогулок за городом или в лесу», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что для этого можно использовать таблетки, ошейники, капли, шампуни и спреи от насекомых. После прогулки нужно внимательно осмотреть животное.
Если у питомца есть признаки недомогания - апатия, потеря аппетита, повышение температуры и горячий нос, нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Для записи на приём можно воспользоваться онлайн-порталом «Госуслуги Московской области» или позвонить в единый контакт-центр: +7(495) 668-01-25.
Читайте также:
«Милые охотники»: Как прошёл фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово
Гон начался: жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лосях
Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных
Лора Луганская