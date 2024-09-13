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Подмосковных собаководов предупредили о второй волне активности клещей

13 сентября 2024, 17:48
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В Подмосковье зафиксировали начало второй фазы активности клещей. Она будет продолжаться вплоть до ноября, предупредили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Клещи переносят различные заболевания. Идеальные условия для этих опасных насекомых создают непогода и повышенная влажность воздуха. Обитают они в высокой траве, влажных местах у водоёмов и в оврагах. Важно обезопасить питомцев от укусов клещей, особенно после прогулок за городом или в лесу», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что для этого можно использовать таблетки, ошейники, капли, шампуни и спреи от насекомых. После прогулки нужно внимательно осмотреть животное.



Если у питомца есть признаки недомогания - апатия, потеря аппетита, повышение температуры и горячий нос, нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Для записи на приём можно воспользоваться онлайн-порталом «Госуслуги Московской области» или позвонить в единый контакт-центр: +7(495) 668-01-25.

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#московская область
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В Подмосковье отремонтировали десять автобусных остановок
13 сентября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Десять остановочных павильонов, расположенных на региональных дорогах, отремонтировали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на улице Ильича в Ногинске, на Красноармейской улице в микрорайоне Первомайский города Королёв, на Носовихинском шоссе в Балашихе, на Заречной улице в деревне Топканово округа Кашира, на Центральной улице в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, на улице Ленина в Истре и на Полевой улице во Фрязине», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы остановочные павильоны на улице Новая Слобода в Ивантеевке и на Пушкинском шоссе на территории Пушкинского городского округа.

Работы провели специалисты Мосавтодора.

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#минтранс мо
#автодор
#московская область
#подмосковье
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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве на выходных
Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплые выходные в Москве
13 сентября 2024, 17:54

Фото: iStock/Valery Bocman

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в эти выходные Москву ожидает тёплая, комфортная для отдыха погода.
«Минимальная ночная температура в субботу в Москве 15-17°С, по области 12-17°С. Практически такая же температура будет по региону и в воскресенье — 13-15°С. Максимальная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве 24-26°С, по области 22-27 °С. И сохранится плотный юго-восточный ветер, днём скорость ветра — 5-10 м/с. Погода вполне комфортная для отдыха», — отметила в беседе с RT Позднякова.

А жители Кузбасса в минувшую ночь смоги полюбоваться красивым природным явлением – полярным явлением. Так, жители разных районов региона поделились кадрами и видео красивого ночного неба. Как пишет «Сiбдепо», причиной яркого ночного зарева стала магнитная буря.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.

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Урожай с экспериментальных грядок собрали в комплексе по переработке ТКО в Егорьевске
Урожай с техногрядок собрали в комплексе по переработке ТКО в Егорьевске
13 сентября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске собрали урожай с экспериментального огорода. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Специалисты перерабатывающего отходы комплекса уже четвёртый год подряд собирают урожай с экспериментального огорода. Овощи выращивают на техногрунте, полученном из органических отходов в цехах компостирования. В одной части огорода расположены грядки с обычной землёй, в другой – с техногрунтом. В этом году посадили картошку, тыквы и кабачки на площади в 160 кв. м.», – говорится в сообщении. ⠀
Как отметили в министерстве, урожай после сбора отправляют в лабораторию. Овощи с разных грядок проверяют на отсутствие тяжёлых металлов и других вредных примесей.

Результаты эксперимента прошлых лет показали, что опасных для здоровья элементов в овощах с экспериментальных грядок нет.

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#московская область
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#эксперимент
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В Жуковском на полгода изменили схемы движения транспорта двух маршрутов
13 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Из-за аварийного состояния здания «Кратовских проходных» с 12 сентября изменилась схема движения транспорта маршрутов 14К «ТЦ Авиатор – КПП АГАТ» и 12К «ст. МЦД3 Отдых-КПП Агат». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Маршрут 14К будет ходить по прямому пути: ТЦ Авиатор – ул. Баженова – ул. Лацкова – Храм – ул. Королёва – ул. Гагарина – МФТИ – ул. Энергетическая – ЦАГИ – ул. Фрунзе – ДК – Больница – ул. Горького – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – Площадь Громова – КПП Агат.

Обратный путь пройдёт через следующие остановки: КПП Агат – Площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – Больница – ул. Жуковского – ул. Мясищева – МФТИ – ул. Гагарина – ул. Королёва – Храм – ул. Лацкова – ул. Баженова – ТЦ Авиатор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Маршрут 12К предусматривает прямой путь: ст. МЦД Отдых ул. – Семашко – ул. Дзержинского – ул. Пушкина – ул. Чкалова – ул. Амет-хан Султана – площадь Громова – КПП Агат.

Обратный путь: КПП Агат – площадь Громова – ул. Амет-хан Султана – ул. Чкалова – ул. Пушкина – ул. Семашко – ст. МЦД

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Как отметили в администрации, изменения введены ориентировочно на шесть месяцев.

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#транспорт
#общественный транспорт
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#подмосковье
#московская область
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Провоз велосипедов в автобусах Мострансавто будет бесплатным 14 сентября
13 сентября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Провезти велосипед бесплатно можно будет в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в ближайшую субботу, 14 сентября, акция проводится в рамках поддержки Московского осеннего велофестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать в автобусах, следующих в сторону Москвы. Один человек сможет перевезти без оплаты только один велосипед и оплатить проезд за себя. Вносить велосипед можно через вторую дверь автобуса, а размещать в салоне — на накопительной площадке», — говорится в сообщении.
Московский осенний велофестиваль начнётся в полдень. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ и завершится на Крылатской улице. Окончание велофестиваля запланировано на 17:00.

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#мострансавто
#автобусы
#велосипеды
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В клинской деревне Ванькино началось строительство храма
13 сентября 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» начали строить в деревне Ванькино городского округа Клин для постояльцев расположенного в этой деревне дома милосердия «Долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По благословению епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла храм назовут в честь Иконы Божьей Матери «Умиление». Перед этой иконой молился Сергий Радонежский о благополучии своих престарелых родителей. Это созвучно с тем, чем мы здесь занимаемся. У нас в доме милосердия есть молельная комната, но хотелось бы, чтобы эта история получила развитие», — сказал председатель совета благотворительного фонда «Долголетие» Владимир Кавалеров.
Храм будет построен в стиле церкви Покрова на Нерли. Для удобства немолодых прихожан здание будет оборудовано тепловым тамбуром. Предусмотрен также небольшой гардероб и церковная лавка.

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#клин
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#рпц
#строительство
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Житель Волгограда выиграл миллион рублей в лотерею
13 сентября 2024, 16:13

Фото: iStock/Chanatiptravel

Житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей в преддверии своего дня рождения. Об этом пишет Mk.ru.
По данным издания, 42-летний Дмитрий купил лотерейный билет еще в августе. Позже ему пришло сообщение о выигрыше, однако он не обратил на него особого внимания, так как думал, что речь идет о паре тысяч рублей.

«Только спустя сутки зашел в личный кабинет и понял, что я стал обладателем миллиона рублей», — рассказал россиянин.

Мужчина еще не решил, на что потратит выигрыш.

Ранее сообщалось, что в 2021 году 29-летней жительнице Сочи Александре улыбнулась удача. На сдачу ей дали лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей 58 миллионов рублей.

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#сочи
#мужчина
#пособия
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В Коломне в День города откроют обновлённый Парк Мира
13 сентября 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Торжественное открытие Парка Мира в Коломне после реконструкции состоится 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, для гостей приготовили праздничную программу к открытию парка и Дню города.
«В парка будут работать тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и разнообразными активностями. На главной сцене состоится фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!» с участием творческий коллективы из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области. Они исполнят популярные музыкальные произведения», – говорится в сообщении.
В этот день парк Мира станет одной из площадок XII Яблочно-книжного фестиваля. Все желающие смогут принять участие в литературной игре «Кулинарные истории» и ботаническом квесте.

Днем гостей парка ждет музыкальная программа «Романтика романса», а вечером – концерт с участием солистов художественной самодеятельности городского округа Коломна. Хедлайнерами программы станут Михаил Брагин и группа «Город 312». Завершится вечер запуском самого большого городского фонтана.

На протяжении всего дня у главной сцены будет организован пункт сбора гуманитарной помощи.

Церемония открытия парка начнётся в полдень.

Как напомнили в министерстве, Парк Мира в Коломне был основан в 1948 году рабочими коломенского паровозостроительного завода имени В.В. Куйбышева. С тех пор среди местного населения он носит название «Зелёное чудо Коломны».

Несколько десятилетий парк совершенствовался и реконструировался. И сегодня он остаётся одним из важных центров культурной жизни городского округа.

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#подмосковье
#московская область
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В Подольске снесли полуразрушенный трёхэтажный жилой дом
13 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Трёхэтажный многоквартирный жилой дом 1935 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Плещеевской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь блочного дома составляла около 3,1 тыс. квадратных метров. По итогам обследования здание признали аварийным и к концу 2023 года оттуда переселили всех жильцов. Здание, обветшавшее и к тому же сильно пострадавшее от пожара, включили с список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
А августе текущего года дом снесли, земельный участок, на котором он был расположен, очистили от строительного мусора.

Всего в округе Подольск было выявлено 317 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. На сегодняшний день снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 234 объекта. Работа в этом направлении продолжается.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
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#мособлархитектура
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