Подмосковных студентов приглашают на юбилейный сезон проекта «Твой ход»

Фото: пресс-служба проекта «Твой ход»
Стартовал пятый сезон всероссийского студенческого проекта «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей», приять в нём участие могут жители всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
«В рамках нового сезона проекта «Твой ход» мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека. Есть и другие нововведения. Например, в спецпроекте «Твой Ход х Импровизация» можно будет выбрать одно из трёх направлений — стать участником дуэта, куратором вузовского клуба или тренером по комедии. А участниками спецпроекта «Твой Ход х Дебаттл» смогут стать преподаватели и сотрудники и проректоры колледжей и вузов», — рассказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.Подробная информация о новом сезоне проекта «Твой ход» и его конкурсных треках размещена по ссылке.
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