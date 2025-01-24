Юных жителей Подмосковья пригласили на международный детский экологический форум

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Тысячи детей и подростков из разных уголков России примут участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2025». Об этом сообщили в Российской некоммерческой организации Фонд защиты окружающей среды, выступающей инициатором этого проекта.
В этом году форум состоится в четвёртый раз и пройдёт в два этапа. Организаторы первого этапа – региональные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, административные органы, курирующие экологическое образование и просвещение.
Приём работ в рамках конкурсных номинаций продолжится до 7 июля. Все подробности конкурса можно найти на сайте.
В рамках форума дети получают возможность посредством творчества и креатива поделиться идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.
С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран.
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«Конкурс проходит в семи номинациях: «Экобезопасность», «Очистим берега!», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоМода», «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки». Победители региональных этапов поборются за титул победителя на всероссийском и международном уровнях в рамках второго этапа, организатором которого выступает фонд», – говорится в сообщении.
Приём работ в рамках конкурсных номинаций продолжится до 7 июля. Все подробности конкурса можно найти на сайте.
В рамках форума дети получают возможность посредством творчества и креатива поделиться идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.
С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран.
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Лора Луганская