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Юных жителей Подмосковья пригласили на международный детский экологический форум

Фото: iStock / Choreograph

Фото: iStock / Choreograph

Тысячи детей и подростков из разных уголков России примут участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2025». Об этом сообщили в Российской некоммерческой организации Фонд защиты окружающей среды, выступающей инициатором этого проекта.
В этом году форум состоится в четвёртый раз и пройдёт в два этапа. Организаторы первого этапа – региональные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, административные органы, курирующие экологическое образование и просвещение.
«Конкурс проходит в семи номинациях: «Экобезопасность», «Очистим берега!», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоМода», «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки». Победители региональных этапов поборются за титул победителя на всероссийском и международном уровнях в рамках второго этапа, организатором которого выступает фонд», – говорится в сообщении.


Приём работ в рамках конкурсных номинаций продолжится до 7 июля. Все подробности конкурса можно найти на сайте.

В рамках форума дети получают возможность посредством творчества и креатива поделиться идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.

С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран.

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#творчество
#россия
#форум
#фонд
МВД Астрахани: свадьба 8-летнего мальчика и 13-летней девочки была символической
24 января 2025, 20:19

Фото: iStock/ PaulVinten

Правоохранители провели проверку «свадьбы» 8-летнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани и выяснили, что ритуал носил символический характер, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе УМВД по Астраханской области.
«Свадебный ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака», — обратили внимание в МВД.

В ведомстве уточнили, что дети проживают раздельно друг от друга со своими родственниками. В МВД подчеркнули, что 8-летний мальчик и 13-летняя девочка официально оформят отношения лишь после достижения совершеннолетия.

Еще в ведомстве сказали, что противоправных деяний в отношении детей не было. Работники правоохранительных органов побеседовали с законными представителями мальчика и девочки.

Ранее сообщалось, что в Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Это произошло в стране впервые после снижения возраста согласия с 18 до 9 лет. Подчеркивалось, что женихом был 35-летний мужчина.

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#мвд
#мальчик
#девочка
#свадьба
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В подмосковном агрохолдинге рассказали о новых гибридах томатов и сроках посадки
В агрохолдинге Подмосковья рассказали о новых гибридах томатов и сроках посадки
24 января 2025, 20:01

Фото: «Агрофирма Партнёр»

Российские садоводы и огородники уже в январе начинают готовиться к посадкам рассады будущего урожая. Они выбирают семена и гибриды, подходящие им по вкусу, урожайности, срокам созревания и другим характеристикам.

Фото: «Агрофирма Партнёр»

В Подмосковье семеноводством занимаются сразу несколько агрохолдингов, в том числе селекционно-семеноводческая компания «Агрофирма Партнёр», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.

За последние годы компания выпустила много сортов и гибридов томатов. Сейчас в ассортименте производителя – более 230 позиций томатов, уже зарегистрированных в Росреестре.
«В этом сезоне производитель представил новинки, среди которых – раннеспелый томат «ЧЕРРИ АЛЕСЯ F1» с фруктовым вкусом; сочный и мясистый томат «СЕЛЬЧАНКА F1» с плодами насыщенного оранжевого цвета; яркие томаты цилиндрической формы с изящным носиком «ПОКЕР F1» и «СИЕСТА F1»; «праздничный» томат красного цвета с размытыми золотистыми штрихами «ФЕСТИВАЛЬ F1»; тёмно-оранжевый томат «ЖАРА F1» с повышенным содержанием в плодах бета-каротина», – говорится в сообщении.
Фото: «Агрофирма Партнёр»

Как отметили в министерстве, все эти гибриды отличаются высокой урожайностью, хорошо подходят для салатов, заморозки и консервирования.
«При выборе сроков посева семян томатов на рассаду нужно помнить общее правило: рассада готова к высадке в возрасте 50-60 дней. Важно понимать, где планируется выращивать помидоры – в открытом или защищённом грунте, а также учитывать, что почва при высадке растений должна прогреться до 15°С», – посоветовали эксперты «Агрофирмы Партнёр».
Фото: «Агрофирма Партнёр»

При высадке томатов в открытый грунт они рекомендуют делать дуги, так как возможные возвратные заморозки могут погубить рассаду. Как правило, посев помидоров начинают с марта. Первыми на посев идут индетерминантные томаты, так как они первыми высаживаются в защищенный грунт.

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#подмосковье
#московская область
#овощи
#садовод
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Остановочные павильоны отремонтировали в семи городских округах Подмосковья
24 января 2025, 19:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в семи городских округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки на ул. Текстилей в Ногинске, Тимоновском шоссе в Солнечногорске, ул. Рогова в посёлке Кировский городского округа Лотошино, ул. Дорожная в посёлке совхоза Останкино Дмитровского городского округа, ул. Фединской в селе Федино городского округа Воскресенск, в деревне Ишино городского округа Чехов и в селе Братовщина в Пушкинском городском округе», – рассказали в ведомстве.
В Минтрансе напомнили, что уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах проводят круглый год. Дорожную сеть обследуют еженедельно. Особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры – остановкам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Все работы отслеживают с помощью Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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#подмосковье
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#остановки
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#дороги
#минтранс мо
#мосавтодор
#транспорт
#общественный транспорт
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Российских студентов массово обманывают мошенники во время сессии
24 января 2025, 19:10

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Российские студенты в дни сессии стали мишенью для мошенников. Злоумышленники под различными предлогами убеждают их перевести деньги на «безопасные счета».
Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Так, в середине января студентке первого курса НИУ МИ Екатерине С. позвонили якобы из секретариата вуза с вопросом, почему ее не было на экзамене. Девушка действительно не посещала несколько дней вуз, поскольку уже имела проставленные «автоматы». Тогда звонивший задал вопрос, почему Екатерина не зарегистрирована на портале «Вузопедия», и попросил зарегистрироваться. Екатерина получила код и, будучи уверенной, что код пришел для «Вузопедии», продиктовала его и потеряла доступ к аккаунту.

Тогда Екатерина решила пойти в МФЦ, чтобы вернуть доступ, но мошенники перехватили ее по пути, представились ФНС, сообщили, что мошенники имеют доступ к ее финансам, поэтому сбережения нужно экстренно перевести на «безопасные счета». Екатерина поверила, сняла все деньги и передала их вместе с родительскими накоплениями курьерам в разных частях города. В итоге семья Екатерины лишилась 2 миллионов рублей.

Этот случай – далеко не единственный. Мошенники пользуются периодом сессий и обманывают молодых людей под предлогом «доступа к экзаменам». Как минимум минимум 6 студентов от 18 до 23 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга отдали мошенникам от 30 до 756 тысяч рублей.

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#студенты
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Компания из Дубны учит волонтёров правильно использовать медицинскую продукцию
24 января 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Резидент особой экономической зоны «Дубна» ГК «Эверс груп Рус» включился в волонтёрское движение по помощи пациентам госпиталей. Компания не только поставляет в медучреждения инновационные перевязочные материалы, препараты и заживляющие повязки, но и организует просветительские встречи волонтёров с медиками, сообщил в пресс-службе администрации наукограда.
Подобные мероприятия уже прошли в Москве и Подмосковье для волонтёров госпиталей в Воронове, Красной Пахре и Подольске. В ближайших планах – мероприятия в Одинцове. На встречах разбирают конкретные ситуации, когда именно на волонтёров возлагается задача максимально комфортного и грамотного ухода за пациентами. Это позволяет избежать, например, такой проблемы, как пролежни.
«Наша группа компаний разрабатывает и производит линейку средств профилактики и ухода за пролежнями. Это, например, лосьон-спрей, салфетки для обработки кожи, средства для ускорения заживления ран и снятия боли. Только в прошлом году произвели на площадке в Дубне свыше 100 тыс. единиц продукции для профилактики и лечения пролежней. В этом году эту цифру планируется увеличить вдвое. Продукция «Эверс» пользуется большим спросом в больницах и госпиталях. А мы обучаем волонтёров грамотно её применять», – рассказали в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Там пояснили, что медработники иногда не могут уделить внимания каждому пациенту, поддержать их морально и психологически. Эту миссию берут на себя волонтёры.

Специалисты группы компаний «Эверс груп Рус», в свою очередь, просвещают добровольных помощников. Цель акции – донести грамотную методику ухода за лежачими пациентами в госпиталях и на дому.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что регион предоставляет участникам волонтёрской деятельности поддержку в различных сферах.

Это, например, финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета, помощь в работе с различными учреждениями, в проведении мероприятий. Информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ. Волонтёрам также помогают с организацией добровольческой деятельности.

Подробнее о поддержке волонтёров в Московской области можно узнать на сайте.

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#медицина
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Кинолог рассказал, из-за чего собака боится робота-пылесоса и что с этим делать
Кинолог Голубев: собака может бояться робота-пылесоса из-за шума, формы и запаха
24 января 2025, 18:24

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Некоторые фобии собак для владельца могут быть непонятны: что такого страшного можно найти в обычном пылесосе? Но есть питомцы, которых сильно пугает эта бытовая техника, порой, страх становится серьезной проблемой, потому что уборка в доме превращается в настоящее испытание для хозяина и питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что питомца может пугать не только шум от пылесоса, но и форма, движения, запахи.

Почему собака может бояться пылесоса


Когда мы задаемся вопросом, почему собака боится пылесоса, первое, что приходит в голову — это шум. Конечно, неприятный звук может пугать и даже раздражать питомца. Это происходит потому, что у собак сверхчувствительные барабанные перепонки и звуки, которые нам не доставляют дискомфорт, могут сильно влиять на питомцев.

Но пылесос может пугать питомца своей формой, неожиданным включением, вибрацией. В момент включения пылесоса собака может начать лаять или просто попытается убежать от незнакомого и странного предмета. Кроме того, в процессе работы, пылесос поднимает пыль и развеивает запахи, что также может повлиять на реакцию животного.

Бывают ситуации, когда собака сначала не боялась пылесоса, а после испытывает стресс в процессе его работы. Это может произойти из-за неприятного опыта. Например, хозяин в процессе уборки задел хвост собаки прибором, или рукоятка в выключенном состоянии упала на питомца, а может кто-то из домочадцев в шутку пугал собаку работающим пылесосом. Все это может вызвать страх или даже агрессивное поведение.

Как помочь любимцу

Самый лучший вариант — разобраться в причинах, из-за которых собака испытывает стресс или страх. Если дело только в громком звуке, который пугает или доставляет дискомфорт питомцу, то постарайтесь не включать пылесос в комнате, в которой находится любимец: убирайтесь постепенно, оставляя собаку в комнате, где нет пылесоса.

Если питомец боится самого бытового предмета, то постепенно начните его приучать к нему. Сначала просто оставьте пылесос в комнате, позвольте питомцу познакомиться с предметом, обнюхать его. Поощряйте собаку за любое нейтральное поведение. Затем, не включая пылесос, начните имитировать движения, которые вы совершаете во время уборки. Так собака поймет, что пылесос может перемещаться по комнатам, и это безопасно для него. За спокойное поведение поощряйте любимца. Оставьте пылесос работающим сначала на несколько минут, затем увеличивайте интервал. Постепенно любимец привыкнет к бытовой технике и будет воспринимать ее нейтрально.

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На ж/д станции Зеленоград-Крюково установили новые валидаторы
24 января 2025, 18:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новые валидаторы заработали на железнодорожной станции Зеленоград-Крюково, они обеспечат более комфортную пересадку с пригородных электричек на поезда МЦД, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Теперь пассажиры могут валидировать транспортную или социальную карту, а также проездной документ со смартфона прямо на платформе — при пересадке с пригородного поезда на МЦД», — говорится в сообщении.
Особо отмечается, что новые валидаторы предназначены исключительно для пересадки. Закрывать поездку с их помощью нельзя, так как в этом случае турникеты при выходе со станции не сработают.

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#минтранс мо
#электрички
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Заменит полноценный приём пищи: сытный салат со сладким перцем и помидорами
24 января 2025, 18:00

Фото: iStock/semenovp

Помидоры и печёный болгарский перец делают салат сочным, а благодаря куриному филе блюдо получается сытным. Рецепт — в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе;
  • 1 болгарский перец;
  • 300 г помидоров;
  • листья салата — 1 пучок;
  • 1 ст. л. кунжута;
  • 50 мл соевого соуса;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 2—3 веточки свежего укропа;
  • 1/3 ч. л. соли;
  • молотый чёрный перец — на кончике ножа.


Инструкция

Готовим мясо и болгарский перец

  1. Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, толщина — примерно 5—7 мм.
  2. Положите курицу в миску. Добавьте соль, чёрный перец и соевый соус. Перемешайте. На 10—20 минут оставьте мясо мариноваться.
  3. Обжарьте курицу на оливковом масле на одной стороне, примерно 5—7 минут, мясо должно подрумяниться. Затем переверните кусочки и жарьте ещё 5 минут.
  4. Пока готовится куриное филе, сладкий перец нарежьте небольшими кусочками произвольной формы.
  5. На оставшемся после обжарки мяса масле слегка обжарьте перец в течение 3 минут, постоянно помешивая.
Фото: iStock/gbh007

Собираем салат

  1. Вымойте, обсушите листья салата, порвите руками и положите на тарелку.
  2. Нарежьте помидоры небольшими дольками и выложите поверх салата. Потом положите кусочки печёного перца, а после тёплые кусочки куриного филе.
  3. Украсьте салат укропом, полейте бальзамическим уксусом и посыпьте кунжутом.
Блюдо готово. Приятного аппетита!


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#кулинария
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#продукты
#рецепты
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Мошенники стали воровать данные через Telegram, рассылая троян вместо видео
24 января 2025, 17:59

Фото: iStock / oatawa

Мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram под видом видео вирус Mamont. При его открытии на телефон устанавливается приложение, способное украсть push-уведомния, СМС и фотографии из галереи, предупредили в МВД России.
«Злоумышленник высылает потенциальной жертве в Telegram сообщение: «Это ты на видео?» и файл с расширением .apk. Если открыть его, на смартфон будет установлен вирус троян. Помимо заражения телефона, приложение может переслать заражённый файл всем контактам в пользователя. Формат apk используется для распространения и установки приложений на устройствах с операционной системой Android», – пояснили в МВД.
Конечная цель аферистов – получить доступ к платёжным средствам. Однако персональные данные и другая информация со смартфона тоже могут быть использованы для противоправной деятельности.

Получив сообщение с неизвестным файлом даже от знакомого человека, ни в коем случае не следует открывать его, отметили в силовом ведомстве. Чтобы обезопасить себя от такой атаки, необходимо установить на смартфоне антивирусное программное обеспечение, а также обращать внимание на расширение присылаемых файлов.

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