Юных жителей Подмосковья пригласили на международный детский экологический форум

Некоторые фобии собак для владельца могут быть непонятны: что такого страшного можно найти в обычном пылесосе? Но есть питомцы, которых сильно пугает эта бытовая техника, порой, страх становится серьезной проблемой, потому что уборка в доме превращается в настоящее испытание для хозяина и питомца.