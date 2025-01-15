Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о резких перепадах температуры

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Синоптики прогнозируют в Подмосковье на текущей неделе снегопады, мокрый снег и дождь. В пресс-службе Минтранса Московской области призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.
«До конца недели в Московском регионе прогнозируют перепады температуры от -2°С до +5°С. До четверга местами будет идти снег. Затем до конца недели ожидается мокрый снег с дождём. Утром и вечером на дорогах возможно образование гололедицы», – отметили в ведомстве.Там призвали водителей во время движения не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость. Помимо этого, необходимо быть осторожнее перед пешеходными переходами и во время парковки автомобиля.
«Пешеходам нужно ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по специально оборудованным переходам, быть внимательными на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах», – добавили в региональном Минтрансе.В тёмное время суток необходимо следует носить световозвращающие элементы.
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Лора Луганская