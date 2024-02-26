Подмосковных водителей предостерегли от смены резины, несмотря на климатическую весну

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Водителям в период так называемой климатической весны следует быть особенно внимательными на дорогах, заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там также подчеркнули, что менять зимнюю резину на летнюю.
Синоптики прогнозируют «климатическую весну» в Московском регионе до конца недели. Ожидается ветреная погода, столбики термометров днём будут подниматься до +6°С, а ночью по-прежнему прогнозируются слабые морозы. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя, на дорогах местами образуется гололедица.
Там также рекомендовали снижать скорость перед плохо видимыми участками дороги и по возможности объезжать лужи.
В пресс-службе напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге, поломке или мелком ДТП следует звонить по телефону 112.
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«В начале весны опасны ночные заморозки, поэтому не спешите менять зимнюю резину на летнюю. Кроме того, напоминаем автолюбителям о строгом соблюдении ПДД. На мокрой дороге может возникнуть аквапланирование, когда колёса почти теряют сцепление с проезжей частью и «всплывают». Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких манёвров, следуйте указаниям дорожных знаков», – отметили в министерстве.
В пресс-службе напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге, поломке или мелком ДТП следует звонить по телефону 112.
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Лора Луганская