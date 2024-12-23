Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках

Видео: пресс-служба МТДИ МО
В последнюю рабочую неделю перед новогодними праздниками степень загруженности дорог в Московской области увеличилась, а вечерний час пик наступает раньше: в 16:00, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В связи с шестидневной рабочей неделей увеличенный трафик продержится до воскресенья. При этом ожидается, что во вторник, 31 декабря, число поездок снизится В праздничные выходные трафик также будет менее интенсивным, а со второй половины января движение на дорогах вернётся в обычный режим», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что основные пробки ожидаются у торговых центров и магазинов на центральных улицах городов области, а также на вылетных магистралях и съездах с МКАД.
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Лев Каштанов