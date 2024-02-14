Подмосковных водителей предупредили о заторах на 17 трассах в сторону Москвы

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Загруженность дорог в Московской области утром в среду, 14 февраля, оценивается четыре балла, при этом на 17 шоссе и федеральных трассах есть затруднения при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом отмечаются на Щёлковском, Варшавском, Пятницком, Волоколамском, Можайском, Ленинградском, Каширском, Новорижском и Носовихинском шоссе, а также на трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — отмечается в сообщении.Всего на дорогах Московской области зафиксировано более 736 тысяч машин. Водителей просят соблюдать правила движения и воздерживаться от резкого маневрирования.
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