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Подмосковных водителей предупредили о заторах на основных трассах в сторону Москвы

06 февраля 2024, 09:33
Фото: istockphoto / Sergey Pavlov

Фото: istockphoto / Sergey Pavlov

В Московской области утром 6 февраля загруженность дорог составляет 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во вторник утром, 6 февраля, заторы наблюдаются на семи областных трассах.

«Загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. «Основные затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на следующих шоссе: Ленинградском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Можайском и Каширском шоссе», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с плохими погодными условиями.

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#подмосковье
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В Подмосковье работают камеры для выявления нелегальных перевозчиков строительного мусора
06 февраля 2024, 10:25

Фото: ГУСТ МО

Ровно год «большой брат» следит за перевозчиками строительных отходов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С января 2023 в регионе работают камеры, которые легко определяют перевозчиков строительного мусора без разрешающих документов.

«Камеры позволили усилить классические эко-рейды, ведь теперь «засады» поджидают на основных автомагистралях и трассах и работают 24/7. Всего за год цифровым путем удалось «поймать» 14 498 водителей большегрузов, не оформивших специальный талон. Сумма штрафов в упрощенном порядке за этот период — 622 миллиона 446 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом январе, когда мы только запустили и тестировали систему, в объективы попали только 6 перевозчиков, а уже в январе 2024 года — 365 эпизодов», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что больше всего нарушителей было выявлено в городских округах Балашиха, Истра, Одинцово и Щёлково.

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#светлана аипова
#нарушения
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Бизнес-омбудсмены Подмосковья и ХМАО подписали соглашение о взаимодействии
06 февраля 2024, 09:49

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО

Соглашение о межрегиональном взаимодействии подписали уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнёв и его коллега из Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Каск, сообщает пресс-служба подмосковного бизнес-омбудсмена.
Владимир Головнёв отметил, что подписанное соглашение станет основой для совместной работы над предложениями по формированию благоприятной среды для предпринимателей.

«Обмен опытом позволяет находить более эффективные пути решения возникающих у бизнеса вопросов», — подчеркнул важность сотрудничества бизнес-омбудсмен Подмосковья.

Кроме того, Владимир Головнёв рассказал коллеге о ряде успешных подмосковных практик взаимодействия с бизнес-сообществом, включая досудебное урегулирование споров специалистами Центра медиации, работу сети общественных приёмных уполномоченного по правам предпринимателей в разных округах и пр.

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#бизнес-омбудсмен
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#права
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В Башкирии мужчина попытался похитить девочку, ее спас брат
06 февраля 2024, 09:37

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Стерлитамаке мужчина средь бела дня попытался похитить девочку возле подъезда, однако ее смог спасти старший брат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, брат с сестрой возвращались из школы домой. Возле подъезда их поджидал неизвестный мужчина в балаклаве. В какой-то момент мужчина схватил девочку за руку и попытался увести ее. Однако брат смог вовремя отреагировать и потянуть сестру к себе и вырвал из рук похитителя.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что суд в Астраханской области вынес приговор местному жителю, который ограбил и похитил двух человек в 2002 году. Как удалось установить следствию, летом 2002 года в астраханском селе Черный Яр трое преступников похитили бизнесмена и его знакомую. Девушку вывезли в степь, где связали задушили, а парня спрятали в багажник. Подельники отправились к отцу похищенного, избили его и стали требовать выкуп.


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#полиция
#школы
#камеры
#поиски
#мужчина
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В Подмосковье продлили предупреждение об опасной погоде
06 февраля 2024, 09:37

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы и Московской области из-за гололедицы, предупреждение будет действовать до вечера среды, 7 февраля, сообщается на официальном портале Гидрометцентра.
«Погода потенциально опасна. Гололедица на дорогах. Период предупреждения — до 20:00 7 февраля», — говорится в сообщении.
Напомним, предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности в столичном регионе из-за гололедицы вводится с небольшими перерывами с конца января.

Сегодня, 6 февраля, в Московской области ожидается небольшой снег и облачность с прояснениями. Температура воздуха составит от -6 до -1 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.

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#погода
#гололедица
#подмосковье
#московская область
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Украинский беспилотник взорвался в городе Губкине Белгородской области
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородский город Губкин, пострадавших нет
06 февраля 2024, 07:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник взорвался в городе Губкин Бедгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате украинской атаки повреждены четыре частных дома. В жилых помещениях выбиты окна и посечены кровли, также пострадали фасады и заборы. Гладков добавил, что подомовой обход продолжится утром, когда станет светло.

Накануне глава региона также сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Отмечается, что украинские войска обстреляла шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним 72 снаряда. Также было совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.

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#бпла
#город
#дома
#telegram
#всу
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Британец получил учёную степень в возрасте 95 лет и не хочет останавливаться
06 февраля 2024, 06:44

Фото: iStock/designer491

95-летний врач Дэвид Марджот из британского Суррея стал старейшим выпускником Кингстонского университета, сообщает телеканал NDTV. Психиатр на пенсии получил степень магистра современной европейской философии, и уже рассматривает для себя возможность прохождения нового курса.
В сообщении пресс-службы университета говорится, что после 65 лет брака жена доктора Марджота, к сожалению, скончалась за несколько лет до пандемии COVID, и «магистерский курс был важен для него, чтобы занять свой ум в течение этого времени».

В день выпуска Дэвид Марджот в сопровождении своего сына и зятя сорвал бурные овации своих коллег и аудитории, когда он выходил на сцену, и получил ученую степень от ректора Кингстонского университета профессора Хелен Лавилл.

«Это была тяжелая работа, моя память уже не совсем та, что раньше, но мне повезло, что у меня были преподаватели мирового класса, и это был очень позитивный опыт. Я думаю, что важно всегда бросать себе вызов, даже когда становишься старше», — дал он совет тем, кто думает о возвращении к образованию после десятилетий отсутствия практики.

В 95 лет доктор Марджот уже является одним из старейших выпускников Великобритании за всю историю. А рекордсменом страны является 96-летний Арчи Уайт, окончивший Брайтонский университет в 2021 году.

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#образование
#великобритания
#университет
#пожилые люди
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ТАСС: В портах Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА
06 февраля 2024, 03:16

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В портах Выборг, Приморск, Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжения капитанов соответствующих портов, опубликованных на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.
«Основание для режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины», — указано на сайте (цитата по ТАСС).

При этом надо заметить, что капитаны других портов Балтийского моря — Большого и пассажирского портов Санкт-Петербурга и порта Калининграда, подобных распоряжений не публиковали.

Границы территории возможной чрезвычайной ситуации включают территорию и акваторию портов. В рамках режима повышенной готовности поручено обеспечить частичную светомаскировку административных зданий портов.

Напомним, что 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатэк». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА, целью которого стал Петербургский нефтяной терминал, о чем рассказал его владелец Михаил Скигин.

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#бпла
#ленинградская область
#украина
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Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж
06 февраля 2024, 01:03

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Удары США по Сирии и Ираку не являются ничем иным, кроме как попыткой подправить имидж нынешней администрации США перед выборами. Так считает постпред РФ в ООН Небензя, чьи слова приводят «Известия».
«Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего <...> желание хоть как-то подправить провальный имидж действующий американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании», — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии.

Он также заявил, что эти удары рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. По его словам, участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии созданной международной коалиции. Как и в случае авиаударов по Йемену, «действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности», подчеркнул российский постпред.



США, в ходе первого удара по объектам в Ираке и Сирии, выпустили более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут, заявил журналистам в ходе традиционного брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Атака была направлена против позиций сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении более 85 целей, принадлежащих КСИР, в ответ на атаку на свою военную базу в Иордании. Атаки включали удары по оперативным центрам командования и контроля, разведывательным центрам, ракетным комплексам, складам беспилотных летательных аппаратов и объектам логистики, связанным с группировками ополчения и их спонсорами из КСИР. Эти объекты поддерживали нападения на силы США и международную коалицию.

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#оон
#сша
#сирия
#ирак
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Тульского мобилизованного приговорили к шести годам колонии за оставление части
06 февраля 2024, 00:25

Фото: iStock/Pattanaphong_Khuankaew

Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Иннокентия Борматова к шести годам колонии, сообщает ТАСС. Мужчину признали виновным в самовольном оставлении части без уважительной причины.
По версии следствия, в январе 2023 года Борматов покинул воинскую часть, находившуюся «на территории, где введено военное положение». После этого мобилизованный уехал домой, в Тульскую область. В конце октября прошлого года мужчина был задержан сотрудниками военной полиции.

В пресс-службе суда отметили, что на оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, в том числе командный состав воинской части, где служил Борматов.

Как сказано в пресс-релизе суда, после оглашения приговора его председатель провел с военнослужащими, среди которых были как контрактники, так и мобилизованные, беседу об уголовной ответственности «за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе».

Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.


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#тульская область
#суд
#приговор
#мобилизация
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