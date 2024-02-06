Подмосковных водителей предупредили о заторах на основных трассах в сторону Москвы

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В Московской области утром 6 февраля загруженность дорог составляет 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во вторник утром, 6 февраля, заторы наблюдаются на семи областных трассах.
Стоит отметить, что министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с плохими погодными условиями.
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«Загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. «Основные затруднения наблюдаются при проезде в сторону Москвы на следующих шоссе: Ленинградском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Можайском и Каширском шоссе», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева