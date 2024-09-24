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Подмосковных водителей предупредили о заторах в сторону Москвы на 17 трассах

24 сентября 2024, 09:52

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 24 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Калужское, Ленинградское, Энтузиастов, Дмитровское, Волоколамское, Носовихинское, Каширское, Косинское, Пятницкое, Варшавское, Минское, Рязанское, Рублёво-Успенское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 1,1 млн машин, что совпадает со средними значениями прошлого месяца.

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В Подольске открыли движение по отремонтированному мосту через реку Пахру
24 сентября 2024, 10:30

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт моста через Пахру, расположенного рядом с посёлком Поливаново городского округа Подольск, завершён, движение для машин и пешеходов открыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мост связывает между собой посёлок Поливаново и посёлок санатория «Родина», позволяет комфортно и безопасно добраться до местной достопримечательности — усадьбы Поливаново, а также до Троицкого района Москвы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что благодаря открытию моста улучшение дорожной инфраструктуры почувствуют более 500 жителей.

В ходе работ дорожники отремонтировали деформационный шов, гидроизоляцию и водоотводные трубы, обновили ограждения, заменили консоли тротуаров и укрепили береговые опоры.

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#подольск
#мост
#минтранс мо
#алексей гержик
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Более 660 дефектов дорожного покрытия устранили в двух районах Московской области
24 сентября 2024, 10:21

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В двух районах Подмосковья, Орехово-Зуевском и Егорьевском, за неделю устранено более 660 дефектов дорожного покрытия, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Егорьевске ямочный ремонт проводился на Коломенском шоссе, улице Песочной в посёлке Рязановский, на подъезде к деревне Тараканово, а также на дорогах в деревнях Бруски и Лазарево.

В Орехово-Зуевском районе дефекты покрытия устранены на дорогах в селе Гора и посёлке Авсюнино, рядом с деревней Вершина и на подъезде к деревне Новониколаевка.

В настоящее время устранение дефектов покрытия продолжается во всех районах Московской области. Ямочный ремонт в рамках летнего обслуживания проводится с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Министерство транспорта напоминает, что проверка состояния дорог и проведение ямочного ремонта осуществляются регулярно, а выбор участков для ремонта определяется на основе результатов обследований и погодных условий.

Качество работ контролируется с помощью системы СКПДИ, которая фиксирует выполненные работы с использованием фотографий и сохраняет их в базе данных.
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#ямочный ремонт
#проверка
#дороги
#ямы
#подмосковье
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В первых двух домах жилого комплекса EVO началось устройство инженерных систем
24 сентября 2024, 09:53

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Реутов в рамках комплексного развития территории ведётся строительство жилого комплекса EVO. Компания-застройщик DOGMA начала установку инженерных коммуникаций в первых двух домах. В корпусах активно проводятся внутренние работы: специалисты устанавливают системы отопления, водоснабжения и вентиляции, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на этапе строительства находятся четыре многоэтажных дома в составе жилого квартала EVO. На строительной площадке задействованы 13 единиц техники и более 120 рабочих.

В рамках первой очереди проекта планируется построить пять жилых домов с подземными парковками и коммерческими помещениями на первых этажах. Застройщик DOGMA также построит новые корпуса детского сада на 180 мест и школы на 750 учеников.

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#строительство
#подмосковные стройки
#московская область
#министерство жилищной политики мо
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В Московской области на шести дорогах отремонтировали остановки
24 сентября 2024, 09:44

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на шести региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обследование показало наличие сломанных остановок, которые были оперативно восстановлены для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта.

Ремонт был проведён на улицах Заречная в Лобне, Пушкина в Луховицах, Вокзальная в микрорайоне Востряково в Домодедово и на Вертлинском шоссе в Солнечногорске. В Подольске остановки привели в порядок на улицах Кирова и 43-й Армии.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно. Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре, включая остановочные пункты, знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры.

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#остановки
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Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил
24 сентября 2024, 09:05

Виллу украинского лидера Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако ее никто не купил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.
Согласно информации источника, некоторое время вилла была на продаже, но в настоящее время она «просто стоит». Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом украинского лидера особняки за 2,5–3 миллиона евро.

Уточняется, что конечным бенефициарным владельцем объекта недвижимости общей площадью чуть более 400 метров является супруга Зеленского Елена.

Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#недвижимость
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На выходных в Московской области начнётся подача тепла в социальные объекты
24 сентября 2024, 08:59

Фото: Юлия Андросова

На еженедельном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьёва обсуждалась подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону. С этого воскресенья тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и больницы, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
«Все, что связано с модернизацией тепло- и электроснабжения, звучит очень часто, подробно — и это оправдано. Мы не первый год ведем большую системную работу. И в будущем она станет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и концессий с Газпромом. Понятно, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона, как впрочем, и многие другие мероприятия. Очень важно держать темп, который мы сейчас набрали», — сообщил Андрей Воробьёв.
Модернизация системы ЖКХ затронет 5,4 миллиона жителей Московской области в течение пяти лет. В рамках краткосрочной программы запланировано выполнение 170 мероприятий, включая модернизацию 38 котельных и 185 километров теплосетей. Наибольшее количество работ проводится в Одинцовском городском округе, Щёлково, Долгопрудном, Дмитровском, Лыткарино, Подольске, Егорьевске и Фрязино.

До 15 октября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей отопления и горячего водоснабжения на проспекте Космонавтов в Королёве, а до 25 октября — 9,2 километра теплосетей в микрорайоне Климовск Подольска. В Климовске также проводится капитальный ремонт котельной КСПЗ с заменой оборудования и насосов. В Электростали завершается капитальный ремонт котельной Восточная с обновлением четырёх котлов.

В селе Узуново Серебряных Прудов завершается модернизация котельной № 12, где установлены два новых котла. Завершение работ ожидается до 15 октября, тепло получат более 300 жителей.

В микрорайоне Поречье Одинцовского городского округа к запуску готовится новая блочно-модульная котельная, которая начнёт работу 1 ноября.

В Лыткарине после опрессовки начался капитальный ремонт теплосетей от котельной № 1 протяжённостью 220 метров. Работы завершатся к концу недели. Тепло получат 4 многоквартирных дома и более 500 человек.

В селе Починки Егорьевского городского округа также проводится капитальный ремонт теплосетей, работы планируется завершить к 30 сентября. Изменения почувствуют жители 11 многоквартирных домов.

В рамках долгосрочной программы на 2024–2029 годы запланировано 636 мероприятий, из которых 267 начнут реализовывать в этом году — модернизацию 195 километров теплосетей, 100 котельных/ЦТП, а также строительство 47 новых котельных.

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#теплоснабжение
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По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано многомиллионное имущество
По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей
24 сентября 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Примечательно, что данная недвижимость оформлена на ООО «Волжский берег», руководителем которого является фигурант дела Сергей Бородин.

Ранее сообщалось, что фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#недвижимость
#обвинение
#участок
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Коллекторы заявили о четырех категориях должников
24 сентября 2024, 06:28

Фото: istock/alexialex

Должники делятся на четыре основные категории, в зависимости от которых коллекторы предлагают разные решения. Об этом сообщил директор коллекторского агентства АБК, входящего в группу Сбербанка, Максим Колосков.

«Мы условно разделяем клиентов на лояльных и нелояльных, а также на тех, кто может и хочет платить, и тех, кто не может или не хочет. Для каждой категории разработаны свои подходы», — пояснил Колосков.
Если должник хочет платить, но не может, агентство предлагает рассрочки, чтобы избежать дополнительных расходов на принудительное взыскание. В случае с нелояльными клиентами приходится обращаться в суд и использовать более жёсткие механизмы для получения оплаты.

Колосков отметил, что коллекторы стараются достичь соглашения на ранних стадиях задолженности, чтобы должник мог погасить долг при минимальных обязательствах. Чем быстрее удается договориться, тем легче избежать роста долга.

«Лучше договориться на начальном этапе, чем накапливать просроченные платежи, когда долг уже стал значительным», — заключил он.

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#суд
#соглашения
#коллекторы
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Россияне рискуют попасть за решетку за критику властей в сети
Россиян хотят лишать свободы за публичное оскорбление представителей власти
24 сентября 2024, 03:33

Фото: istock/Thomasaf

В России может быть введено уголовное наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект поправок к Уголовному кодексу РФ, подготовленный председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. Это является ужесточением ответственности, поскольку в настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Предложение о внесении поправок направлено на усиление контроля над высказываниями в интернете и защиту репутации государственных служащих. Обсуждение данных поправок намечено на ближайших заседаниях Государственной думы.

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