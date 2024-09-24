Подмосковных водителей предупредили о заторах в сторону Москвы на 17 трассах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 24 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Калужское, Ленинградское, Энтузиастов, Дмитровское, Волоколамское, Носовихинское, Каширское, Косинское, Пятницкое, Варшавское, Минское, Рязанское, Рублёво-Успенское и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 1,1 млн машин, что совпадает со средними значениями прошлого месяца.
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Лев Каштанов