Разлившаяся река затопила парк львов под Клином

Фото: Istockphoto / Savuti Reserve
Парк-приют «Земля прайда» в городском округе Клин затопило из-за разлива реки Нудоли, сообщается на сайте парка.
«Из-за большого количества снега этой зимой и резкого потепления наш парк затопила рядом находящаяся река. По причине того, что вода практически везде, мы не можем принять вас. Наши животные сейчас находятся в убежищах, в безопасности. Поэтому как минимум до 6 апреля мы не сможем принимать вас в гости», – обращается на сайте руководство парка к посетителям.Согласно информации на сайте, площадь парка составляет 5 га. В парке содержатся львы, сервалы, верблюды и другие экзотические животные, попавшие туда при разных обстоятельствах.
Читайте также:
У станции Виноградово из-за разлива реки перекрыли мост
В Озёрах на время паводка развели мост через Оку
В период паводка будет работать порядка 70 аварийных бригад «Мособлгаза»
Лора Луганская