Подмосковных водителей предупредили об активизации лосей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
У лосей начинается период гона, который продлится с конца августа до начала октября, в это время животные могут чаще выходить на дороги. Об этом водителей предупредили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, они могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Места, где лоси чаще выходят на дорогу, отмечены знаками «Дикие животные». В этих местах особенно важно соблюдать скоростной режим, кроме того, в тёмное время суток рекомендуется включать противотуманные фары с рассеивающим светом.
В министерстве напомнили, что при столкновении с лосем ответственность всегда несёт водитель, и он будет обязан возместить ущерб от гибели животного.
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