В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку

Фото: администрация Павлово-Посадского г.о.
Кошке, два дня просидевшей на дереве, а также её хозяйке, пытавшейся снять домашнюю любимицу с дерева и получившей травмы, помогли спасатели, инцидент произошёл в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на Мособлпожспас.
«Женщина обратилась в единую службу спасения 112 и рассказала, что ей нужна помощь, так как попытка снять кошку с дерева самостоятельно закончилась неудачей: залезая на дерево, женщина не удержалась и упала», — говорится в сообщении.Прибывшие на вызов спасатели сперва оказали первую помощь женщине — обработали травмы и ушибы, которые она получила, упав с дерева. После этого к дереву приставили лестницу, сняли кошку и передали её хозяйке.
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Лев Каштанов