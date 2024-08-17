ИИ будет искать потерянных кошек и собак в Подмосковье

Фото: istock / Solovyova
Искусственный интеллект поможет найти потерявшихся домашних животных по фотографиям.
Российская компания NtechLab, технологический партнёр Ростеха, в тестовом режиме запускает сервис, которой поможет найти потерявшихся питомцев в Подмосковье. В основу системы лягут алгоритмы распознавания лиц.
Так, при пропаже любимца его хозяин сможет загрузить фотографию животного и заполнить анкету, указав кличку, район проживания и дату пропажи. Если нейросеть выявит похожего по описанию питомца, владелец получит уведомление в Телеграм-бот с указанием соответствующих координат.
Помимо этого, будет создаваться база потерянных и найденных животных.
Ранее врач раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Так, при пропаже любимца его хозяин сможет загрузить фотографию животного и заполнить анкету, указав кличку, район проживания и дату пропажи. Если нейросеть выявит похожего по описанию питомца, владелец получит уведомление в Телеграм-бот с указанием соответствующих координат.
Помимо этого, будет создаваться база потерянных и найденных животных.
Ранее врач раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак