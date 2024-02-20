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Подмосковных водителей предупредили об утренних заторах на трассах в сторону Москвы

20 февраля 2024, 09:39

Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 20 февраля, составляет четыре балла, при этом на 17 магистралях есть затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Сложности с проездом наблюдаются на девяти шоссе и восьми федеральных трассах. В частности, на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Рублёво-Успенское, Каширское, Можайское, Калужское, Пятницкое, Носовихинское и Ленинградское, а также на трассах: А-105, М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
Водителей просят сохранять внимание за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резкого маневрирования. Соблюдение этих правил сделает поездку безопаснее для всех участников движения.

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#пробки
#трафик движения
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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С Анны Асти через суд потребовали больше 600 тысяч рублей
20 февраля 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

На российскую поп-певицу Анну Асти (Дзюба) подали в суд. Об этом сообщил телеграм-канал «Светский хроник».
Сообщается, что иск в суд направил ООО «Неформат» с требованием выплатить 612 тысяч рублей. Ответчиком по делу выступает «Яндекс» и музыкальный лейбл «Феникс», 50% которого владеет исполнительница.

Компания «Неформат» известна тем, что ей принадлежат права на клипы группы Тату «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Четыре года назад организация уже судилась с Перовым каналом за использование клипов Тату в ток-шоу «Пусть говорят» без разрешения.

Анна Дзюба долгое время была известна как украинская певица и вокалистка группы Artik&Asti, сегодня она выступает сольно и считается одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса.

Российский паспорт артистка получила в октябре 2023 года. Уже спустя два месяца имя певицы очернило участие в «Голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Так, 27 декабря сообщалось, что новогоднее выступление Asti отменили. При этом в московском клубе Gipsy заявляли, что не знают об отмене выступления.

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#суд
#певица
#россия
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Ученые объяснили причину «успеха» мошенников у пожилых людей
РИА Новости: Обману мошенников легче всех поддаются пенсионеры
20 февраля 2024, 10:32

Фото: Фотобанк Московской области

Пенсионеры поддаются обману мошенников гораздо легче, чем более молодое поколение. Почему они такие доверчивые и как им помочь выяснили зарубежные ученые. Об этом сообщило РИА Новости.
Экспериментально учёные США доказали, что эмпатия и доверчивость заложена в нас генетически. Это необходимо для выживания вида, бескорыстие приносит много пользы и отдельному человеку, и обществу. Степень доверчивости колеблется в пределах 10-20 процентов в зависимости от страны.

Но, как показали эксперименты доверие с возрастом меняется. Чем старше становится человек, тем выше у него доверие к окружающим. Это делает стариков более уязвимыми перед аферистами. Пожилых чаще обманывают, обкрадывают и эксплуатируют. Центробанк сообщает, что в 2020-м среди пострадавших от мошенников больше всего тех, кому за 60 лет, — 27%. И это только в киберпреступлениях.

Учёные из Австралии обнаружили ещё одно возрастное изменение. Мозг людей в почтенном возрасте отбрасывает негативную информацию и оставляет только позитив. Поэтому они принимают плохих людей за хороших, даже при очевидных фактах аферы. Пока неизвестно, можно ли научить пожилых людей заново разбираться в людях. Учёные пока не дают на этот вопрос ответа.

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#деньги
#мошенники
#человек
#наука
#исследование
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В двух районах Дагестана произошло землетрясение
20 февраля 2024, 10:31

Фото: IStock/SteveCollender

Землетрясение зафиксировали сразу в двух районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Спасатели описали ситуацию, ссылаясь на информацию Дагестанской геофизической службы Российской Академии наук. Землетрясение магнитудой 4,6 наблюдали в Агульском районе, также Слабые толчки ощутили жители Рутульского и Хивского районов. По предварительным данным, разрушений нет.
«В Агульском районе в 14 км от села Яркуг на глубине 16 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского. Разрушений нет», — говорится в сообщении.
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#спасатели
#землетрясение
#дагестан
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График работы почтовых отделений Подмосковья изменится 22 и 23 февраля
20 февраля 2024, 09:53

Фото: iStock/JessAerons

Режим работы отделений Почты России в Московской области и Москве изменится из-за праздника — Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В праздничный день — 23 февраля — все отделения Почты России будут закрыты, за исключением круглосуточных, расположенных в центре Москвы — на улице Мясницкая и на Смоленской площади. Там клиентов будут обслуживать в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Кроме того, 23 февраля почтальоны не будут разносить периодику и почтовые отправления.

График работы почтовых отделений изменится также в предпраздничный день: 22 февраля все отделения, кроме круглосуточных, будут работать на час меньше.

24 февраля все отделения вернутся к штатному расписанию работы.

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#почта россии
#23 февраля
#график
#подмосковье
#московская область
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Автор Ждуна предъявила сотни исков за незаконное использование его образа
Маргрит ван Бреворт судится с российскими блогерами за использование образа Ждуна
20 февраля 2024, 09:38

Фото: iStock/Zolnierek

Автор скульптуры Ждуна, ставшего мемом на просторах интернета, голландская художница Маргрит ван Бреворт, через российскую компанию «Си ди лэнд контакт» борется за соблюдение авторских прав на свой знаменитый образ.
Художник уже подала около 500 исков в отношении лиц и организаций, незаконно использовавших образ Ждуна, пишет Telegram-канал Shot.

В списке ответчиков оказались как мелкие блогеры с небольшим количеством подписчиков, так и крупные медиакомпании, такие как НТВ. Правообладатели обвиняют их в использовании образа в своих публикациях, коммерческих материалах и телевизионных программах без согласия и соответствующих отчислений.

Общая сумма требований в рассматриваемых 50 судебных делах превышает 48 миллионов рублей. Самым громким стало дело против блогера Дмитрия Портнягина. Изначально правообладатели подали иск на пять миллионов рублей, однако суд отказал в его удовлетворении. После этого Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, обязав блогера выплатить компенсацию в размере 46 тысяч рублей. Однако правообладателей такой вердикт не удовлетворил, и они подали апелляцию. В результате суд постановил, что Портнягин даже эту сумму не должен выплачивать.

Российская компания «Си ди лэнд контакт» заключила договор с Маргрит ван Бреворт в 2017 году и обладает исключительными правами на использование образа Ждуна на территории Российской Федерации.

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#суд
#художник
#права
#скульптура
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Секс-коуч подсказала мужчинам способы доведения партнерши до оргазма
Daily Stars: Секс-коуч Ричардс рассказала, как довести свою женщину до оргазма
20 февраля 2024, 07:41

Фото: istock / Andrii Lysenko

Секс-коуч Анна Ричардс назвала несколько способов, которые помогут довести женщину до оргазма. Об этом пишет Daily Stars.
Коуч отметила, что меньше 25% женщин могут достичь оргазма во время секса с проникновением. Из-за этого она рекомендует мужчинам ознакомиться с различными техниками стимуляции клитора и при необходимости использовать секс-игрушки.

«Они усиливают сексуальный опыт, а также доставляют удовольствие и улучшают самочувствие за счет специальной, более частой и последовательной стимуляции», — пояснила Ричардс.
Она также указала на особую важность прелюдии. Как утверждает эксперт, многие ошибочно считают, что ее можно пропустить. Специалистка заверила, что большая часть сильных сексуальных переживаний не связана с процессом проникновения. Коуч посоветовала мужчинам начинать прелюдию за пределами спальни. К примеру, это могут быть прикосновения к чувствительным эрогенным зонам — шее, ушам, волосам.

«Ожидание близости и понимание того, насколько вы оба возбуждены, разожгут в вас сильную страсть. Знать, что нравится и чего хочется партнеру, умопомрачительно сексуально», — отметила Ричардс.
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#секс
#эксперт
#счёт
#отношения
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В России появится новая программа подготовки боевых вертолётов морской авиации
«Известия»: МО разработало программу подготовки для вертолётов морской авиации
20 февраля 2024, 06:46

Фото: Министерство обороны России (пресс-служба)

Российское Министерство обороны разработало и уже утвердило новую программу боевой подготовки вертолётных подразделений морской авиации по уничтожению морских беспилотных аппаратов противника. Об этом эксклюзивно рассказали «Известиям» в военном ведомстве РФ.
Согласно документу, вертолёты Ка-27 будут выполнять разведывательные задачи, поиск и обнаружение надводных беспилотников, а Ка-29 — их уничтожать.

«Ка-27 и Ка-29 есть на всех флотах. Ка-27 в своей поисково-спасательной модификации может работать в режиме обнаружения малоразмерных целей и наводить на него Ка-29», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В программе для морской авиации Северного флота акцент сделан на поиске сложных объектов среди льдов, а также в условиях полярной ночи. Практика ведения боевых действий показала, что с вертолетов беспилотники лучше замечаются, обнаруживаются и уничтожаются, подчеркнули в Минобороны.

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#флот
#авиация
#вертолёты
#минобороны рф
#программа
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Нехватка калия может довести мир до катастрофы
Nature Food: Дефицит калия угрожает глобальной продовольственной безопасности
20 февраля 2024, 06:13

Фото: iStock/HT_Ganzo

Ученые Эдинбургского университета и Британского центра экологии и гидрологии совместно обнаружили новую угрозу глобальной продовольственной безопасности, которая заключается в дефиците калия. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food.
Во многих регионах мира сельскохозяйственные почвы теряют больше калия, чем получают, утверждают исследователи. А между тем, калий является жизненно важным питательным веществом для растений, участвующим в фотосинтезе и дыхании.

На сегодняшний день производство удобрений, восполняющих дефицит калия, сконцентрировано в 12 странах, с доминированием Канады, России, Белоруссии и Китая. При этом около 20% сельскохозяйственных почв земного испытывают серьезнейшую нехватку данного химического элемента. В числе подобных регионов — Юго-Восточная Азия (44 процента), Латинская Америка (39 процентов), Африка южнее Сахары (30 процентов) и Восточная Азия (20 процентов).

Исследователи предложили рекомендации по смягчению угрозы истощения калия, включая оценку текущих запасов и выявление стран с наибольшим риском. Они пришли к выводу, что необходимо изучить воздействие использования калийных удобрений на окружающую среду и максимизировать повторное применение и переработку питательных веществ.

Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил готовность России бесплатно поставить 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам.
Он призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.

Всё более частые набеги саранчи на посевы сельскохозяйственных культур, вызванные глобальным потеплением климата, также могут стать уже в самое ближайшее время серьёзной угрозой для мировой продовольственной безопасности. Об этом пишут китайские и сингапурские учёные Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ в своей статье для научного журнала Science Advances. В материале говорится о необходимости усиления контроля за миграцией саранчи в общемировом масштабе.

Повышение средней температуры воздуха и увеличение количества осадков создают благоприятные условия для размножения этих насекомых в ранее нетипичных для нашествий районах и ухудшают ситуацию в традиционных «горячих точках», указано в публикации. Более того, ареал обитания вредителей продолжает расширяться. Участились случаи одновременных набегов саранчи в удалённых друг от друга районах, например, в Индии и Марокко. Такая ситуация может привести к тяжёлым неурожаям и подорвать мировую продовольственную безопасность, предостерегают учёные.


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#ученые
#великобритания
#удобрения
#продовольствие
#безопасность
#исследование
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Служба поддержки Apple развенчала пять самых популярных мифов об iPhone
Daily Mail: В службе поддержки Apple опровергли самые устойчивые мифы об iPhone
20 февраля 2024, 04:19

Фото: iStock/Nodokthr

Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone, в котором развенчала наиболее устойчивые мифы о выпускаемом ею главном средстве связи для современного человека — например, о том, что пострадавший от воды телефон можно просушить, поместив его в миску с рисом. О самых распространённых касательно айфонов заблуждениях и их опровержениях написало британское издание Daily Mail.

Опускание мокрого iPhone в рис поможет ему высохнуть


Неясно, когда именно распространился миф, советующий потребителям класть iPhone в рис, если он намокнет. Однако Apple ясно дала понять, что на самом деле это может принести больше вреда, чем пользы, поскольку мелкие частицы риса могут попасть в ваш телефон и вызвать дальнейшие повреждения.

Современные iPhone гораздо более водонепроницаемы, чем их предшественники, но они все равно не являются на 100% непроницаемыми для воды, вот почему Apple выпустила предупреждение об обнаружении жидкости. Оно уведомляет пользователя о том, что он не может зарядить телефон из-за этой проблемы, и ему следует подождать, пока iPhone высохнет, чтобы попробовать снова.

Отключение Wi-Fi и Bluetooth сэкономит ваш аккумулятор


Ещё одно весьма распространённое заблуждение заключается в том, что отключение Bluetooth и Wi-Fi продлевает срок службы батареи — но на самом деле, когда функции включены и при этом не используются, они не увеличивают время автономной работы. Вместо этого лучше включить режим полета, потому что это отключит приложения, которые разряжают аккумулятор, и может быть особенно полезно, когда вы путешествуете или находитесь в районах с плохим приемом мобильной связи. Данная функция не позволит телефону постоянно искать сигналы, которые быстро истощат ресурсы вашего iPhone.

Закрытие приложений может сэкономить заряд батареи вашего iPhone


Закрытие ваших приложений никак не способствует экономии заряда батареи, потому что они фактически не работают, а закрывая их, вы расходуете больше времени автономной работы вашего iPhone, чем если бы вы просто оставили их в покое.

Это происходит потому, что когда то или иное приложение открыто на вашем мобильном устройстве — оно, по сути, находится в замороженном состоянии. Но если вы закроете его и перезапустите, то оно станет потреблять не меньше, а больше энергии, чем если бы вы просто восстановили его в фоновом режиме.

Режим приватного просмотра скрывает ваши IP-адрес и местоположение


Режим инкогнито может скрывать историю ваших посещений, но веб-сайт, который вы посещаете, по-прежнему имеет доступ к вашей личной информации, и если вы принимаете использование файлов cookie, ваш телефон по-прежнему будет хранить данные, позволяя веб-сайтам получать информацию о ваших привычках просмотра.

Вместо этого Apple предлагает подписаться на свой сервис iCloud , который дает вам доступ к приложению iCloud Private Relay. Последнее защищает ваш IP-адрес и активность в Интернете, шифруя трафик на вашем устройстве и отправляя его через отдельные интернет-ретрансляторы.

«Это не позволяет веб-сайтам видеть ваш IP-адрес и местоположение, а сетевым провайдерам фиксировать вашу активность в Интернете. Никто не знает, кто вы и какие веб-сайты посещаете», — говорится на сайте службы поддержки Apple.

Зарядка iPhone на ночь может повредить аккумулятор


Распространенное заблуждение заключается и в том, что зарядка iPhone на ночь может нанести вред аккумулятору, потребляя больше энергии, чем ему нужно. Реальность такова, что современные смартфоны автоматически определяют, когда они разряжены на 100 процентов, и не потребляют больше тока, чем необходимо для полной зарядки.

«Все перезаряжаемые батареи являются расходными материалами и имеют ограниченный срок службы — со временем их емкость и производительность снижаются настолько, что их необходимо заменять <...> По мере старения батарей это может способствовать изменению производительности iPhone», — говорится на сайте Apple.

Итак, если у вас садится батарея, это не имеет никакого отношения к тому, как часто или как долго вы ее заряжаете.

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В Роскачестве рассказали, как продлить работу батареи телефона
#мобильная связь
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