Подмосковных водителей предупредили об утренних заторах на трассах в сторону Москвы

Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 20 февраля, составляет четыре балла, при этом на 17 магистралях есть затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом наблюдаются на девяти шоссе и восьми федеральных трассах. В частности, на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Рублёво-Успенское, Каширское, Можайское, Калужское, Пятницкое, Носовихинское и Ленинградское, а также на трассах: А-105, М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.Водителей просят сохранять внимание за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резкого маневрирования. Соблюдение этих правил сделает поездку безопаснее для всех участников движения.
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Лев Каштанов