Подмосковных водителей предупредили об увеличении загруженности дорог в сентябре

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Трафик на дорогах Московской области в первую неделю сентября будет заметно больше, чем летом, такое предупреждение выпустили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона на основании данных с камер фотовидеофиксации.
«Согласно прогнозу, самыми загруженными днями станут понедельник, 2 сентября, четверг, 5 сентября, и пятница, 6 сентября. В целом число автомобилей на подмосковных дорогах в сентябре превысит 3 миллиона в сутки. В будние дни будет примерно на 70-100 тысяч машин больше, чем в августе», — говорится в сообщении.Час пик ожидается в периоды с семи до девяти утра, при этом больше всего транспорта на дорогах обычно фиксируется с шести до десяти утра.
Рост дорожного трафика ожидается в следующих городах: Мытищи, Чехов, Наро-Фоминск, Раменское, Пушкино, Жуковский, Ивантеевка, Люберцы, Реутов и Балашиха. Более загруженными также станут шоссе Энтузиастов, Новорязанское и Ярославское.
Читайте также:
В Подмосковье завершили подготовку переходов у школ к началу учебного года
Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью
В Подмосковье завершили ремонт моста через реку Икшанку
Лев Каштанов