Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью

Фото: пресс-служба МТДИ МО
В столичном регионе скоро вступит в права осень, со сменой сезона изменится и обстановка на дорогах. О том, как избежать аварий в новых условиях, водителям рассказали специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Прежде всего, водителям необходимо учесть начало учебного года. Детей на улицах станет больше, значит нужно быть внимательнее во дворах и на парковках, а также рядом с образовательными учреждениями. Здесь следует снижать скорость и не совершать резких манёвров.
Кроме того, в выходные продолжится «миграция» дачников из столицы в Подмосковье и обратно, поэтому движение будет плотным. В связи с этим при поломке автомобиля или ДТП не нужно оставаться в машине или рядом на проезжей части: водители в потоке могут не заметить стоящую машину и врезаться в неё.
Следует также иметь в виду, что пешеходы нередко выходят на дорогу из-за припаркованного транспорта, не убедившись, что это безопасно. Поэтому водителям нельзя снижать концентрацию, чтобы вовремя их заметить. А пешеходам нужно быть внимательнее и непременно носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными в тёмное время суток.
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Кроме того, в выходные продолжится «миграция» дачников из столицы в Подмосковье и обратно, поэтому движение будет плотным. В связи с этим при поломке автомобиля или ДТП не нужно оставаться в машине или рядом на проезжей части: водители в потоке могут не заметить стоящую машину и врезаться в неё.
Следует также иметь в виду, что пешеходы нередко выходят на дорогу из-за припаркованного транспорта, не убедившись, что это безопасно. Поэтому водителям нельзя снижать концентрацию, чтобы вовремя их заметить. А пешеходам нужно быть внимательнее и непременно носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными в тёмное время суток.
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Лев Каштанов