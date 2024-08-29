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Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью

29 августа 2024, 13:15
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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В столичном регионе скоро вступит в права осень, со сменой сезона изменится и обстановка на дорогах. О том, как избежать аварий в новых условиях, водителям рассказали специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Прежде всего, водителям необходимо учесть начало учебного года. Детей на улицах станет больше, значит нужно быть внимательнее во дворах и на парковках, а также рядом с образовательными учреждениями. Здесь следует снижать скорость и не совершать резких манёвров.

Кроме того, в выходные продолжится «миграция» дачников из столицы в Подмосковье и обратно, поэтому движение будет плотным. В связи с этим при поломке автомобиля или ДТП не нужно оставаться в машине или рядом на проезжей части: водители в потоке могут не заметить стоящую машину и врезаться в неё.



Следует также иметь в виду, что пешеходы нередко выходят на дорогу из-за припаркованного транспорта, не убедившись, что это безопасно. Поэтому водителям нельзя снижать концентрацию, чтобы вовремя их заметить. А пешеходам нужно быть внимательнее и непременно носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными в тёмное время суток.

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#подмосковье
В Подмосковье завершили ремонт моста через реку Икшанку
29 августа 2024, 13:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На мосту через реку Икшанку, расположенном рядом с деревней Целеево Дмитровского городского округа, завершили плановый ремонт, движение полностью открыто для машин и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе работ на мосту отремонтировали деформационный шов, обновили гидроизоляцию, восстановили опоры, а также заменили металлическое барьерное и перильное ограждения и консоли тротуаров», — говорится в сообщении.
Обновлённый мост обеспечивает транспортное сообщение между деревней Целеево и рабочим посёлком Деденёво. Кроме того, по этому мосту жители деревень Целеево, Гаврилково, Парамоново, Дьяково, Горки, Стрёково и посёлка Муханово едут к ЦКАД, Дмитровскому шоссе, железнодорожной станции Турист и прочим местам притяжения.

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VK создал крупнейшее в России облачное хранилище видеоконтента
29 августа 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Компания VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в едином облачном облачном хранилище. Оно создано на основе one-cloud — крупнейшей библиотеки видеоконтента среди всех российских платформ.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Объём хранилища превысил 1,5 миллиарда гигабайт, уточнили в компании. Таким образом, оно стало самым крупным среди всех отечественных платформ. Там собран весь контент VK: шоу, видеоклипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.

Если выйдет из строя отдельное хранилище, данные, содержащиеся в дата-центрах, будут автоматически восстанавливаться. Также представители компании сообщили, что удалось свести к минимуму дублирование контента. Повторно загружаемые записи хранилище будет автоматически распознавать и удалять.

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ФСБ рассказала, как украинские шпионы получают данные россиян
ФСБ: Украина использовала шпионскую технику для терактов в России
29 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские спецслужбы использовали шпионскую технику для планирования терактов и диверсий на территории России, сообщила ФСБ 29 августа. С помощью шпионажа Украина получала секретные сведения и персональные данные россиян.
«Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян», – цитирует ТАСС представителя ФСБ России.

По данным федеральной службы безопасности, шпионскую технику ввозят в Россию и продают нелегальные предприниматели. Причем их преступная активность расширяется.

Граждан предупреждают, что производить, продавать или покупать спецсредства для тайного получения информации – незаконно. Это карается по уголовной статье 138.1 УК.

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#шпион
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Мать троих детей Дурова рассказал, как его лишили родительских прав
Мать троих детей Дурова заявила о лишении его родительских прав в Швейцарии
29 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Zolnierek

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что основателя Telegram лишили родительских прав в Швейцарии после иска. Иск Болгар подала, когда Дуров якобы потребовал переехать в ОАЭ, перестал оплачивать счета и заблокировал доступ к картам.
«Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил», – написала женщина в своем аккаунте в Instagram*.

Болгар сообщила, что расследование потребовал Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии, после данных от органов опеки Женевы Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.

Ранее сообщалось, что Ирина Болгар подала иск о применении насилия Дуровым в отношении, также женщина заявила, что отец прекратил выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.

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В Пушкинском округе завершилось строительство школы на 550 мест
29 августа 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, завершили в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском городском округе, новое учебное заведение готово к приёму учеников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет 11,1 тыс. квадратных метров. В здании расположены универсальные учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала с помещениями для тренеров и раздевалками, актовый зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, а также организована площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Школа откроется 2 сентября.

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#пушкинский округ
#школа
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
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В деревне Кузнецово под Клином построили котельную
29 августа 2024, 11:52

Фото: iStock/xtrekx

Блочно-модульную котельную мощностью 2 МВт построили в деревне Кузнецово городского округа Клин в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго МО», в настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные испытания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная работает на природном газе. Она оснащена четырьмя водогрейными котлами и обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением восемь многоквартирных домов, в которых проживают более 400 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что котельная полностью автоматизирована, постоянное присутствие персонала там не требуется.

Всего по концессионному соглашению между правительством Московской области и компанией «Газпром теплоэнерго МО» планируется построить 32 котельных и четыре центральных тепловых пункта, а также реконструировать и модернизировать 78 котельных и 16 тепловых пунктов.

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#клин
#котельная
#газпром
#строительство
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Адвокат Павла Дурова заявил о соблюдении всех европейских законов
Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы
29 августа 2024, 11:47

Фото: istockphoto/undefined undefined

Мессенджер Telegram соблюдает все европейские законы и не несет ответственность за злоупотребление платформой. Об этом сообщил адвакат Павла Дурова Оливье Камински 29 августа.
«Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», – цитирует адвоката РИА Новости.

Также Камински заявил, что мессенджер соблюдает европейский регламент «О цифровых услугах» и соответствует стандартам требования к модерации.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что основателя Telegram помогли задержать посты с геолокацией, которые выкладывала его спутница Юлия Вавилова.

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#арест
#журналист
#платформа
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#новости
#франция
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Депутат Гусев предложил сделать выходным День знаний для работающих родителей
29 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Andrey Sayfutdinov

В России предложили установить ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей детей, обучающихся в 1-3 классах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
«Ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний в России предложили сделать родителям первоклассников», — отмечается в публикации.

Сообщается, что поводом для этого стал перенос торжественной линейки на 2 сентября, так как традиционное 1 сентября выпадает на воскресенье.

Согласно информации канала, депутаты Сергей Миронов, Дмитрий Гусев и Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить ежегодный оплачиваемый выходной для родителей детей, обучающихся в 1-3 классах, на День знаний.

Отмечается, что это позволит родителям первоклассников принять участие в торжественной линейке, посвященной празднику. Если закон будет принят, соответствующая норма будет добавлена в Трудовой кодекс.

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Финансовая проблема: Флорист рассказала, как сэкономить на букете в День знаний
Флорист Сафронова: для экономии в букет ко Дню знаний можно добавить ягоды
29 августа 2024, 11:02

Фото: iStock/Marina Komrakova

С приближением Дня знаний многие начинают задумываться о том, какую композицию выбрать для букета. Букет цветов — это один из самых ярких и символичных способов поздравить преподавателей.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» рассказала про самые популярные цветы к празднику.

«Все традиционно, потому что первое сентября — традиционный праздник. Нужно включить в букет то, что есть сейчас в магазинах или на дачах, на клумбах: астры, гладиолусы, хризантемы. Это самые распространенные цветы. От роз мы тоже никуда не денемся, они есть разные», — сообщила эксперт.

Она отметила, что цены на цветы сейчас высокие, однако всегда можно найти экономичный вариант по карману.

«Для всех букет — это достаточно проблемная финансовая история, поэтому я бы советовала старшим классам принести по одному цветку и собрать один большой букет для учителя – это будет самый экономичный вариант. Что касается первоклашек, то мне бы хотелось, чтобы родители напряглись и сделали именно букеты. Потому что для родителей это событие: первый поход в школу, что-то новое, им нужна дополнительная мотивация. Можно сделать какой-то интересный букет с включением фломастеров, красок, карандашей – какие-то школьные крупные предметы. Также в букет в целях экономии можно вставить ягоды рябины, калины, которые можно найти самим в полях или лесах», — рассказала флорист.

Валентина Сафронова поделилась «рецептом» двух букетов, которые точно должны понравиться учителям.

«Например, берем рябину, цвет диктует уже определенную гамму, то есть это желто-оранжево-красная гамма. У нас могут быть желтые хризантемы, красные розы, листья от кустарников красные, желтая календула. Такая гамма очень яркая, нарядная. Если хочется нежное, то можно взять нежно-розово-бардовую гамму с белыми включениями: кустовая белая хризантема, розовые розы или астры. И даже можно включить туда сиреневую астру», — посоветовала собеседница.

По ее словам, самые стойкие букеты — из хризантем и астр, а самые быстро вянущие — из гортензий. Стоит также отметить, что букеты лучше не ставить рядом с фруктами, потому что они выделяют этиловый газ, который губительно действует на цветы.

Флорист подчеркнула, что упаковка сейчас ушла на второй план — можно ограничиться лентой или целлофаном — а все внимание сосредоточить на красивых цветах.

Средний ценник небольшого букета выйдет, по словам Валентины Сафроновой, в 1500 — 2000 рублей.

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