Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за осадков и перепадов температуры

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за перепадов температуры В Московском регионе в течение недели сохраняется плюсовая температура, местами наблюдаются небольшие осадки. В ночь на пятницу и субботу похолодает до -4°С. Участникам дорожного движения следует быть осторожнее, так как при осадках снижена видимость, а при перепадах температуры образуется гололедица, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Из-за роста риска возникновения ДТП рекомендуем водителям заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, держать дистанцию и не совершать резких манёвров. Если вам нужно остановиться, следует делать это не обочине, а на парковке, площадке для отдыха или АЗС. При ДТП, поломке автомобиля или другой чрезвычайной ситуации на дороге немедленно звоните по номеру 112», – посоветовали в ведомстве.Там добавили, что пешеходам на улице не следует отвлекаться на телефон. Необходимо соблюдать правила перехода проезжей части и железнодорожных путей, использовать световозвращатели.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю эвакуировали 4 тыс. неправильно припаркованных машин
Капремонт моста у рузской деревни Поречье завершат в мае
В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на четырёх перекрёстках
Лора Луганская