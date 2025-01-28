В Подмосковье за неделю эвакуировали 4 тыс. неправильно припаркованных машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 4 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, увезли на штрафные стоянки с улиц Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю с улиц было эвакуировано 4005 автомобилей-нарушителей, что на 295 машин больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего машин на прошлой неделе увезли на штрафстоянки в округе Красногорск — 413. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ с 407 эвакуированными машинам. На третьем месте оказались Химки (329 машин), на четвёртом — Мытищи (280 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где эвакуировали 253 машины.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.
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