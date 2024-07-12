В Подмосковье починили девять светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Девять светофоров отремонтировали на региональных дорогах Московской области специалисты компании «Мосавтодор», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улице Урицкого в Зарайске, на Заречной улице в Щёлкове, на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на Пристанционной улице в Ступине», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры починили на Центральной улице в селе Кудиново Богородского городского округа и на Монинском шоссе в садоводческом товариществе «Здоровье» на территории Лосино-Петровского округа.
Читайте также:
У аэропортов Домодедово и Шереметьево выявили около 260 нелегальных такси
Расписание электричек Ленинградского направления изменили до конца июля
Число ДТП с жертвами на дорогах Подмосковья за год снизилось на 4,4%
Лев Каштанов