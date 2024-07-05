Подмосковных водителей призвали отложить поездки из-за надвигающейся бури

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Гроза с ливнем, градом, штормовым ветром и смерчами ожидается в столичном регионе в пятницу, 5 июля, на время непогоды водителям рекомендуется отказаться от поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«При грозе порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду. Возможно формирование смерчей. В такую погоду лучше не совершать поездки на личном транспорте и по возможности сократить пребывание вне помещений», — говорится в сообщении.Если отложить поездку до более благоприятного времени невозможно, то следует проявлять за рулём максимальное внимание и осторожность, особенно важно соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость. Нельзя парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
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