В Балашихе гроза прервала матч местного футбольного чемпионата

Фото: Елизавета Приймак
Матч чемпионата Балашихи по футболу между командами «Айдрайвер» и «Креогенмаш» пришлось прервать из-за резкого ухудшения погоды, передаёт корреспондент Елизавета Приймак.
«Матч начался по расписанию, все спортсмены были настроены на победу, а зрители с интересом наблюдали за игрой. На 14 минуте матча команда «Айдрайвер» забила первый гол. Первый тайм близился к завершению со счётом 2:0 в пользу «Айдрайвера», когда внезапно началась гроза с ливнем и шквалистым ветром», — говорится в сообщении.Футболисты доиграли первый тайм, после чего судья принял решение прервать игру. При следующей встрече команды доиграют матч с 30-й минуты. Время и дата игры ещё не выбраны.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Московской области завоевали восемь медалей на первенстве ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек.
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