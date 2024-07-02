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Главная / Новости / Общество/ Синоптик Позднякова предупредила о ливнях и грозах в Москве

Синоптик Позднякова предупредила о ливнях и грозах в Москве

02 июля 2024, 17:32
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что уже в конце этой недели, в пятницу, знойную жару в Москве сменят ливни, грозы и шквалистый ветер.
«Пройдут ливни, грозы, возможен град, мощные дождевые облака. Но самое опасное – это шквалистое усиление ветра. В Ленинградской области, по данным метеостанции, скорость ветра достигала порядка 23 м/с. Причём это только в тех местах, где зафиксировали станции, в отдельных местах возможно была и больше», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А в ближайшие несколько дней в столице всё ещё сохранится аномальная жара, считают синоптики.



«Сейчас в столице наблюдается погода как в самые жаркие периоды в Астрахани», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.

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#погода
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#похолодание
#москва
На совещании с главой Щёлкова Булгаковым обсудили медобслуживание
02 июля 2024, 18:29

Фото: администрация г. о. Щёлково

Медицинское обслуживание стало главной темой еженедельного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Например, уже месяц в городском округе работает мобильный ФАП. Передвижной комплекс курсирует по деревням и СНТ в посёлке Фряново. Там можно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. График каждый месяц публикуется в соцсетях и чатах», – говорится в сообщении.
Также обсудили работу управляющих компаний. Акцент сейчас делается на содержание домов и дворов, то есть на том, что больше всего волнует жителей. Там, где происходят сбои, ситуацию оперативно исправляют.

Среди выполненных поручений жителей в администрации выделили отсыпку дорог по улицам Радужная и Полевая; ремонт тротуара у дома №10, к.2 в Богородском. Также на маршрут №35 вышли ещё три новых автобуса ЛиАЗ.

Также Булгаков поделился планами на неделю.
«Сейчас активно идёт модернизация дворов. С 6 июля в округе изменится схема движения маршрута №27 «Фряново – Хлепетово». Теперь автобусы будут следовать до больницы в микрорайоне Аксёновское Поле, как просили жители. 6 июля желающие смогут присоединиться к «донорской субботе». Акция пройдёт в 13:00 по адресу: Щёлково, улица Новая Фабрика, 8», – отметили в администрации.
Помимо этого, в субботу в ЦДК состоится традиционная выездная диспансеризация в парке. Она пройдёт с 10 до 14 часов.

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#подмосковье
#московская область
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Названы места для безопасного купания в Павлово-Посадском округе
02 июля 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Водоём Евсеево и карьер «Байкал», расположенные на территории Павлово-Посадского городского округа, признаны безопасными местами для купания по итогам проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В пригодных для купания местах организованы комфортные пляжные зоны», — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что пляжный сезон в округе официально начался 1 июня. До этого замглавы муниципалитета Вячеслав Федотов проверил готовность мест для пляжного отдыха к приёму людей, были взяты пробы песка и воды.

На территории официальных пляжей установлены контейнеры для мусора и биотуалеты, с девяти утра до девяти вечера там дежурят спасатели.

Купальный сезон продлится до конца лета.

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#купание
#пляжи
#купальный сезон
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Педагогов обучат по программе образовательного туризма «Классная страна»
02 июля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Специалисты сфер образования и туризма до 8 июля могут пройти открытое обучение в рамках Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Классная страна» состоит из конкурса, а также открытых и закрытых обучающих программ. Будут отобраны 20 региональных проектных команд, которые пройдут курсы по повышению квалификации и создадут образовательные программы путешествий, связанные со школьными предметами. Старт конкурса будет объявлен отдельно», – говорится в сообщении.
Лекции будут посвящены детскому и молодёжному образовательному туризму, гражданско-патриотическому воспитанию и профориентации. Участников также познакомят с правилами организации детского туризма и способами создания путешествий, которые могут стать частью учебной программы.

Зарегистрироваться и найти дополнительную информацию о программе можно по ссылке.

По данным министерства, в прошлом году обучение по программе прошли сотни специалистов. Благодаря этому было создано более 100 образовательных туров.

В этом году проект будет включать новые регионы. Особое внимание уделят созданию туристических продуктов для семей, в том числе с детьми с особыми потребностями.

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#образование
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#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
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Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»
02 июля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Участники клуба «Активное долголетие» из Химок стали участниками областного фестиваля «Танцуй от души!». Яркие номера показали более 300 представителей старшего поколения из 35 подмосковных городов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль прошёл среди участников проекта «Активное долголетие» в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Коллектив под руководством специалиста центра социального обслуживания «Химкинский» Владимира Папина представил номер «Летняя сальса».
«На фестивале не было победителей и проигравших. После выступления на сцене всех 35 коллективов, состоялось торжественное награждение. Всех отметили дипломами», – рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Помимо этого, для участников организовали тематические мастер-классы по рисованию, бисероплетению, восточному танцу, йоге, изготовлению свечей и кукол. Участники проекта представили выставку художественных работ.

В пресс-службе напомнили, что клуб «Активное долголетие» в Химках открыт по адресу: ул. Кирова, строение 24. Там ежедневно проходят обучающие и развлекательные мероприятия. Химчане старшего возраста могут поиграть в бадминтон, сквош, настольный теннис, бильярд, посмотреть фильмы, принять участие в тематических мастер-классах. На свежем воздухе долголеты занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой.

Чтобы посетить занятия, нужно предварительно записаться по телефону: 7 495 572-65-14.

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#московская область
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В подмосковном селе Протасово снесли заброшенный ДК
02 июля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное здание бывшего дома культуры снесли на улице Победы в селе Протасово городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание бывшего ДК общей площадью чуть более 500 квадратных метров находилось в центре села, рядом с жилой застройкой. Оно долгое время не эксплуатировалось и пришло в негодность. В здании не было окон и дверей, повреждена крыша. Жители через портал «Добродел» отправляли запросы на снос заброшенного здания, и весной текущего года бывший ДК ликвидировали», — говорится в сообщении.
В настоящее время здание снесли, строительный мусор вывезли, участок полностью свободен от аварийной постройки. На освободившейся территории проведут работы по благоустройству.

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#коломна
#снос
#дом культуры
#мособлархитектура
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В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
02 июля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору МО

Региональный оператор Подмосковья представил новую забаву – экологический теннис. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В парке Новлянская ривьера городского округа Воскресенск прошёл масштабный фестиваль «#ЯМОЛОДОЙ». На этом мероприятии, помимо увлекательных мастер-классов и пенной вечеринки, можно было принять участие в экоспортивных играх. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил для участников праздника экоспортивную площадку, а представители компании в игровой форме объясняли правила раздельного сбора отходов», – пояснили в министерстве.
Участники игры должны были продемонстрировать в экологической версии тенниса не только ловкость, но и знания правил сортировки. Игрокам нужно было метко попасть в цель и правильно определить, какой вид отходов указан на мяче. Мишени двух видов символизировали контейнеры для двухпоточной системы разделения отходов.

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Минэкологии: В Подмосковье из-за жары могут размножиться богомолы и пауки-осы
02 июля 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, может стать причиной роста популяций нетипичных для наших широт видов, в том числе пауков-ос, богомолов и виноградных улиток, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Зима с оттепелями, теплая весна и жаркое лето являются причиной укоренения инвазивных видов в нашем регионе. Богомолы, пауки-осы и виноградные улитки уже не являются для нас чем-то особенным, хотя ещё десять лет назад этих беспозвоночных в нашем регионе не наблюдалось», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что этим теплолюбивым видам подошли условия жизни в Московской области. По данным экологов, они образовали в Подмосковье устойчивые популяции ещё несколько лет назад, а сейчас расширяют свою территорию, продвигаясь с юга на север области.

В министерстве подчеркнули, что распространение этих видов ничем не грозит ни жителям, ни природе Московской области. Они встроились в биологическую систему, нашли свою кормовую базу и сами являются кормом для насекомоядных животных Подмосковья.

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Сладко и безопасно для фигуры: Рецепт творожной запеканки с клубникой
02 июля 2024, 16:54

Фото: iStock/peredniankina

Когда хочется чего-то сладкого и безопасного для фигуры на помощь приходит творожная запеканка, которая хорошо усваивается и доставляет удовольствие своим вкусом. А если в классическую творожную запеканку добавить сезонную летнюю ягоду, то лучшего десерта, казалось бы, не придумаешь. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить творожную запеканку с клубникой.


Ингредиенты

  • клубника — 130 г.
  • яйца — 5-6 шт.
  • кефир — 250 мл.
  • манка — 100 г.
  • творог (не менее 5%) — 600 г.
  • сахар — 100 г.
  • ванилин — 1 ч. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Фото: iStock/alely


Пошаговый рецепт

  1. Ягоды помыть и просушить.
  2. В небольшую чашку высыпать манку, залить её кефиром и оставить на 30-40 минут.
  3. Творог взбить блендером, добавить ванилин, сахар и разрыхлитель.
  4. Яйца разделяем на белки (их взбить в пену) и желтки (их добавить в творожную массу).
  5. Соединить манку с творожной массой и влить туда белковую пену.
  6. Клубнику нарезать и обвалять в крахмале.
  7. Емкость для выпечки смазать маслом и выложить приготовленное слоями: 1/3 часть теста — на дно, дальше — клубника, затем снова слой теста, ягоды и тесто.
  8. Поместите емкость с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Подавать десерт можно со сметаной или с каким-нибудь ароматным джемом.

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В подмосковное озеро выпустили 550 утят кряквы
02 июля 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В озеро Круглое, расположенное в Дмитровском городском округе, выпустили около 550 малышей кряковой утки. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В ежегодном мероприятии участвовали сотрудники Дмитровской ветеринарной станции и жители региона. Большинство приехало семьями. Перед выпуском ветеринарные врачи осмотрели пернатых, исследовали на орнитоз и грипп птиц.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Важно исключить у птицы заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Все выпущенные утята окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», – пояснил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В министерстве добавили, что выпуск утят ­– важное мероприятие. Таким образом обновляется популяция уток, что важно для природного баланса и экологической стабильности региона.

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