Синоптик Позднякова предупредила о ливнях и грозах в Москве

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Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что уже в конце этой недели, в пятницу, знойную жару в Москве сменят ливни, грозы и шквалистый ветер.
«Пройдут ливни, грозы, возможен град, мощные дождевые облака. Но самое опасное – это шквалистое усиление ветра. В Ленинградской области, по данным метеостанции, скорость ветра достигала порядка 23 м/с. Причём это только в тех местах, где зафиксировали станции, в отдельных местах возможно была и больше», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
А в ближайшие несколько дней в столице всё ещё сохранится аномальная жара, считают синоптики.
«Сейчас в столице наблюдается погода как в самые жаркие периоды в Астрахани», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.
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