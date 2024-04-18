Подмосковных водителей призвали сократить поездки во время шторма

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На Центральную Россию надвигается девятибалльный шторм с ливнем и ветром с порывами до 25 метров в секунду, его принесёт южный циклон, который накроет и Московскую область, в таких погодных условиях желательно по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Водителей призывает минимизировать поездки на личном транспорте и быть аккуратными. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобили и не стойте сами под деревьями и у шатких конструкций», — говорится в сообщении.Пешеходов также призывают быть предельно внимательными и соблюдать все правила безопасности — переходить дорогу только по «зебре», не отвлекаться на телефон и не перекрывать себе обзор зонтом.
По оценке синоптиков, во время шторма может выпасть две трети месячной нормы осадков. Окончание ливня ожидается к середине ночи в субботу.
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