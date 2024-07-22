Подмосковных водителей призвали тщательно выбирать место парковки из-за гроз

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Грозы с дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Московской области до конца дня, в связи со сложной погодной ситуацией водителей просят быть внимательнее за рулём и более тщательно выбирать места для парковки, такое предупреждение выпустило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Из-за осадков видимость снижена, поэтому водителям необходимо полностью сконцентрироваться на дороге и не отвлекаться на гаджеты. Следует также строго соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и не превышать скорость, а в черте города и местах притяжения пешеходов следует сбавлять скорость до минимума», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что для того, чтобы припаркованный автомобиль не пострадал, не следует оставлять его под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.
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Лев Каштанов