В Подмосковье обновили асфальт на 10 участках трасс с интенсивным движением

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Асфальтовое покрытие обновили на десяти участках высокоинтенсивных региональных дорог в Московской области, общая протяжённость отремонтированной проезжей части составила 26 километров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Высокоинтенсивными шоссе каждый день пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населёнными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением – одна из важных задач ремонтного сезона. На сегодняшний день отремонтированы участки десяти шоссе в пяти округах Подмосковья общей протяжённостью 26 км», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что всего до конца сезона в Подмосковье планируется поменять 80 км асфальта на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.
В настоящее время асфальт уже обновили в Красногорске на Волоколамском шоссе от улицы Володарского до дома №42 по Советской улице и на участке Ново-Никольской улицы от дома №100 до ледового дворца «Старт арена», в Одинцовском округе — на участке Наро-Фоминского шоссе от Кубинки-2 до поворота на деревню Обухово и на участке Можайского шоссе в посёлке Часцы.
Работы также были проведены на территории округов Домодедово, Егорьевск и Шатура. Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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