Подмосковный бейсджампер совершил экстремальный парашютный прыжок ко Дню России

12 июня 2026, 11:43

Автор фото: Михаил Пешков

В Москве подмосковный бейсджампер Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Акция прошла в честь Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодёжи — 2026.





Организаторы назвали этот прыжок первым официальным бейс-прыжком с дымовой шашкой со здания в России. Спортсмен из Подмосковья посвятил трюк стремлению к новым достижениям и следованию за мечтой.

«Этот прыжок мы посвятили Дню России — празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремлёнными людьми. Уверен, что именно вера в общую цель, взаимная поддержка, трудолюбие и командный дух помогают нам достигать самых амбициозных результатов и устанавливать мировые рекорды», — высказался Сергей.

Сергей Бойцов (Автор фото: Михаил Пешков)