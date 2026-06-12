Подмосковный бейсджампер совершил экстремальный парашютный прыжок ко Дню России
Автор фото: Михаил Пешков
В Москве подмосковный бейсджампер Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Акция прошла в честь Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодёжи — 2026.
Организаторы назвали этот прыжок первым официальным бейс-прыжком с дымовой шашкой со здания в России. Спортсмен из Подмосковья посвятил трюк стремлению к новым достижениям и следованию за мечтой.
«Этот прыжок мы посвятили Дню России — празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремлёнными людьми. Уверен, что именно вера в общую цель, взаимная поддержка, трудолюбие и командный дух помогают нам достигать самых амбициозных результатов и устанавливать мировые рекорды», — высказался Сергей.Бойцов готовился две недели: прыгал из самолётов и с воздушного шара, изучал аэрологию, тестировал оборудование. В 4:30 мск подмосковный спортсмен развернул российский триколор, активировал цветной дым и прыгнул.
Свободное падение длилось до 100 метров, где бейсджампер раскрыл купол в цветах флага. После приземления его поздравил сотрудник ДПС.