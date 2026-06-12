Андрей Воробьёв поздравил жителей Московской области с Днём России
12 июня Российская Федерация отмечает День России. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей с праздником.
Андрей Юрьевич отметил, что эта дата объединяет тех, кто любит страну и каждый день своим трудом делает РФ сильнее.
«Россия — это миллионы людей разных поколений и профессий, которых связывают общие ценности: уважение к своей истории, ответственность за будущее и готовность поддерживать друг друга. Особые слова благодарности тем, кто сегодня защищает нашу Родину, работает на благо страны, воспитывает детей, создаёт, строит и помогает людям. Желаю каждому здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне», — высказался Воробьёв.В честь праздника в более чем 90 парках Подмосковья проходит программа «С Россией в сердце»: концерты, мастер-классы, выставки и знакомство с традициями народов РФ.
В Зарайском парке организуют шествие с флагом и концерт. В балашихинском парке «Пехорка» пройдёт выставка техники. В усадьбе Кривякино в Воскресенске гостей ждут театрализованное представление и ярмарка. В парке Шаховской проведут акцию «Триколор». В Лосино-Петровском создадут «Карту России». В клинском «Сестрорецком» выступит оркестр имени Осипова.