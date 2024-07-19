Подмосковный чат-бот Денис с начала года собрал 160 тыс. жалоб на здоровье

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковный чат-бот Денис с начала года собрал более 160 тыс. жалоб пациентов на самочувствие перед записью к врачу. Благодаря искусственному интеллекту он анализирует информацию и предлагает записаться к нужному специалисту, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«При записи на приём через чат-бот жалобы на самочувствие анализируются искусственным интеллектом. На основе этого он предлагает записаться к нужному врачу. Весь анамнез сразу попадает в электронную медицинскую карту. Врач на приёме видит симптомы и не тратит лишнее время на заполнение истории болезни. С начала года чат-бот собрал уже более 160 тыс. жалоб пациентов на здоровье», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Сервис доступен при записи к врачу по таким специальностям, как хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись пациент может в чат-боте в Telegram.
ИИ проведёт опрос и выяснит жалобы, при необходимости задаст уточняющие вопросы. Информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет полторы минуты. Информация поступит специалисту до приема пациента.
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