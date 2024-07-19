Подмосковный портал о здоровье детей посетили более 280 тыс. пользователей

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Свыше 280 тысяч человек посетили подмосковный интернет-портал «Детство», посвящённый здравоохранению несовершеннолетних, с января прошлого года, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Цифровой сервис «Детство» создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.Самым популярным на портале стал раздел «Поликлиника и ребёнок»: им воспользовались более 20 тысяч раз. На втором месте оказался раздел «Записаться к врачу», где зафиксировано 5,4 тыс. посещений, а замыкает топ-3 популярности раздел «Здоровье детей», который пользователи посетили около 6,2 тыс. раз.
На портале также есть разделы «Социальная поддержка», «Медицинские услуги», «Первая помощь» и «Карьера в здравоохранении».
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