В Подмосковье у новорождённой удалили огромную кисту

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Кисту левого яичника размером пять на пять сантиметров удалили у новорождённой девочки врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Киста была обнаружена ещё до появления малышки на свет: УЗИ показало новообразование в ходе внутриутробного обследования плода. Роды прошли без осложнений, сразу после рождения девочку перевели в отделение хирургии для скорейшего лечения, так как киста могла нарушить кровообращение яичника и привести к его потере.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой.
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«Неонатальные хирурги провели комплексное обследование новорожденной и приняли решение провести операцию, учитывая огромные размеры кисты яичника для младенца. Новообразование удалили через три маленьких прокола, что является высокотехнологичным и малоинвазивным вмешательством. Хирурги полностью убрали кисту яичника, сохранив девочке сам репродуктивный орган», — отметил лечащий врач пациентки Антон Колобов.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой.
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Лев Каштанов