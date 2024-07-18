Подмосковный врач Булдакова предупредила о важности ранней диагностики меланомы

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Меланома – одна из самых агрессивных и быстро прогрессирующих форм рака. Она требует раннего выявления и лечения, сообщила врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Регина Булдакова.
Медик рассказала, как в филиал обратилась пациентка 1960 года рождения с жалобами на образование на коже бедра. С её слов, оно существовало восемь лет, а около пяти месяцев назад резко увеличилось и изменило форму. По настоянию родных пациентка обратилась к врачу-дерматологу.
При проведении дерматоскопии на специальном аппарате были выявлены признаки злокачественного образования. К тому же отсутствовала симметрия образования по двум осям, были видны бело-голубая и розовая вуаль, расширенная нерегулярная пигментная сеть.
Пациентку направили к онкологу, который подтвердил диагноз. Женщину госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер, где успешно удалили злокачественное образование.
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При проведении дерматоскопии на специальном аппарате были выявлены признаки злокачественного образования. К тому же отсутствовала симметрия образования по двум осям, были видны бело-голубая и розовая вуаль, расширенная нерегулярная пигментная сеть.
Пациентку направили к онкологу, который подтвердил диагноз. Женщину госпитализировали в Московский областной онкологический диспансер, где успешно удалили злокачественное образование.
«Несмотря на это, ей необходимо будет регулярно наблюдаться у онколога. Она несвоевременно обратилась к специалисту. Не стоит игнорировать изменения на коже», – подчеркнула Булдакова.Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, при появлении новообразований кожи и изменении существующих нужно как можно быстрее обратиться к врачу-дерматологу. Записаться на приём можно на региональном портале «Здоровье».
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Лора Луганская