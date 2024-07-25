В Подмосковье для детей провели 1 тыс. уроков по безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Более 1 тыс. открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге провели с начала года в школах, детсадах и летних лагерях Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Как рассказали в ведомстве, уроки регулярно проводят сотрудники администраций городских округов вместе с представителями РЖД и транспортной полиции. Цель – повышения уровня знаний о безопасном поведении на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Там добавили, что в Подмосковье проводят профилактические рейды и дежурства волонтёров, ликвидируют опасные тропы. С начала года нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через пути в 12 городских округах. Эти надписи напоминают о правилах безопасности на железной дороге.
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«Детям рассказывают, как вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда, как избежать несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме. Ученикам задают вопросы, на которые они отвечают», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что в Подмосковье проводят профилактические рейды и дежурства волонтёров, ликвидируют опасные тропы. С начала года нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через пути в 12 городских округах. Эти надписи напоминают о правилах безопасности на железной дороге.
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Лора Луганская