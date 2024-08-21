Подмосковный депутат Маликов придумал способ сделать всех счастливыми

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Свою концепцию создания счастливого общества написал депутат Московской областной Думы Сергей Маликов, презентация проекта, включающая картинки с объяснениями причин несчастья и «Пирамиду Маликова», попала в сеть, и народный избранник подтвердил своё авторство.
Из презентации следует, что целью проекта «Выбирай своё счастье» является «повышение уровня жителей нашей страны», а также что несчастными людей делает бедность, в то время счастливое население покупает товары или услуги, чем вносит вклад в развитие экономики страны, что «в свою очередь улучшает уровень жизни».
Кроме того, отмечается, что население становится счастливым от полученных мер поддержки.
Представить презентацию своей концепции счастья Сергей Маликов собирается на подмосковном форуме «100% креатив» в ближайшую пятницу, 23 августа.
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Кроме того, отмечается, что население становится счастливым от полученных мер поддержки.
«Когда население платежеспособно и не скупится вкладываться в свое развитие и развитие региона, он процветает, и жизнь в таком месте становится комфортнее. Все это неминуемо приближает самое важно состояние человеческой души — состояние счастья», — объяснил свою идею депутат в интервью REGIONS.Особого внимания заслуживает «Пирамида Маликова», она же «Пирамида счастья и возможностей». В этой конструкции семь ступеней, на самой нижней — в основании — размещены экономика и семья, а на вершине — МФЦ и госуслуги.
Представить презентацию своей концепции счастья Сергей Маликов собирается на подмосковном форуме «100% креатив» в ближайшую пятницу, 23 августа.
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Лев Каштанов