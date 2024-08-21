В топ-100 лучших школ России вошли 32 подмосковных образовательных учреждения

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников вошли в 32 школы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Рейтинг был составлен агентством RAEX на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном. Среди сильнейших образовательных учреждений также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королёве (13-е место)», – говорится в сообщении.При составлении рейтинга учитывали конкурентоспособность и число выпускников, поступивших в престижные учебные заведения.
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Лора Луганская