В топ-100 лучших школ России вошли 32 подмосковных образовательных учреждения

В Подмосковье увеличили штрафы за самовольное подключение к централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.