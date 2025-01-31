Подмосковный детский омбудсмен Мишонова вступилась за мальчика, которого из-за имени не берут на соревнования

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
В Госдуме предложили позволить детям самостоятельно менять данные им родителями необычные имена. С такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Он отметил, что дети часто становятся объектами насмешек и травли из-за редких или необычных имён. Депутат предложил разрешить изменять такие имена сотрудникам ЗАГС без обязательного согласия родителей.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с «Радио 1» призвала учитывать мнение ребёнка в этом вопросе и привела в пример конкретный случай из своей практики, касающийся этой темы.
По словам Мишоновой, у мальчика из-за сложного имени уже возникли трудности.
Читайте также:
Школьникам рассказали, как использовать QR-коды для сообщений о травле
В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
Подмосковный омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров
«Приёмный ребенок находится в семье с семи лет, сейчас ему 12. До 14 лет он не может поменять имя, которое его не устраивает. В своё время он был брошен жительницей Таджикистана. Сейчас находится в российской семье, и его имя очень сложно произносить на русском языке. Он сам написал мне обращение. Я три года пытаюсь добиться для него разрешения сменит имя, но есть закон, который запрещает ребёнку делать это до достижения 14 лет, когда он будет получать паспорт», – рассказала подмосковный детский омбудсмен.
По словам Мишоновой, у мальчика из-за сложного имени уже возникли трудности.
«Он занимается единоборствами, у него есть тренер. И этот тренер не берёт его на соревнования, хотя он очень перспективный и добивается хороших результатов на местных уровнях. Но никуда выше он его не берёт, потому что это имя никто не выговорит. «Я не хочу, чтобы на пьедестале стояло это имя», – говорит тренер. Конечно, он может быть неправ, но мальчишка испытывает неудобства. Он хочет, чтобы его звали как приёмного папу – Сашей. И мы уже три года ничего не можем сделать», – посетовала собеседница «Радио 1».По мнению Мишоновой, ребёнок должен хотя бы иметь право высказаться. Она считает, что, безусловно, необходимо соблюдать законодательство. Но нужно также дать право ребёнку на позицию и на своё мнение, не дожидаясь 14 лет.
Читайте также:
Школьникам рассказали, как использовать QR-коды для сообщений о травле
В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
Подмосковный омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров
Лора Луганская