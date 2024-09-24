Подмосковный омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров

Большинство россиян считают смартфоны и другие цифровые устройства основной причиной, по которой ухудшается здоровье глаз. К таким выводам пришли во время опроса о негативных факторах, которые чаще всего отрицательно влияют на зрение, и мерах защиты, используемых для сохранения здоровья глаз.