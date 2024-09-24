Подмосковный омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова считает нужным сделать государственные стандарты для детских товаров обязательными к исполнению. С таким предложением она выступила на выставке «Мир детства» в «Эспоцентре».
По мнению детского омбудсмена, в сфере детства нельзя экономить на качестве.
Кроме того, она предложила сделать государственные стандарты обязательными для детских товаров и услуг.
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«Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работает не в интересах детей. В сфере детства не должно быть аукционов на понижение цены. От этого неизбежно страдает качество товаров и услуг, а мы не можем экономить на детях. Поэтому нужно срочно пересматривать этот закон и принципиально менять подходы к заключению госконтрактов», – заявила Мишонова.
Кроме того, она предложила сделать государственные стандарты обязательными для детских товаров и услуг.
«Для нас важно, чтобы ГОСТы в сфере детства были все-таки обязательными для производителя. Родители, покупая российские игрушки, одежду, детское питание, мебель, должны быть уверены, что этот товар соответствует самым высоким требованиям безопасности. И тогда они будут отдавать предпочтение отечественному производителю», – уверена подмосковный детский правозащитник.Сегодня ГОСТ – рекомендательный документ, который устанавливает основы качества и безопасности продукции. Национальный стандарт становится обязательным для применения изготовителем или исполнителем, если он публично заявил о соответствии продукции этому ГОСТу.
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Лора Луганская