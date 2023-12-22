Участники акции «Доброе дело» направили из Подмосковья в зону СВО 10 тыс подарков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Из Московской области накануне Нового года отправили помощь участникам спецоперации, а также подарки к наступающему празднику. Всего бойцам на передовую и для детей с подшефных территорий в рамках акции «Доброе дело» направили более 10 тыс подарков.
«Готовясь к Новому году, мы хотим, чтобы нашу заботу, теплоту и поддержку чувствовали те, кому сейчас особенно нелегко. Для ребят Новоазовского, Тельмановского районов ДНР и Мариуполя везём подарки и всё, что нужно для атмосферы праздника: новогодние ёлки, костюмы Деда Мороза и Снегурочки», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он отметил, что жители Подмосковья также всегда мыслями с российскими бойцами.
«Они встречают праздник на передовой, вдали от дома, поэтому спешим направить им всё самое необходимое. В рамках акции «Доброе дело» доставим в зону спецоперации пять тонн продуктов - гречку, сахар, макароны, тушёнку, колбасу, конфеты и специально к Новому году - около 700 кг мандаринов. Помимо этого, отправляем бойцам спальные мешки, газовые горелки, печки, постельное бельё и тёплые вещи», – отметил глава региона.Из Подмосковья уже уехало несколько фур. В отправке гуманитарного груза участвуют волонтёры Подмосковья, добровольцы и неравнодушные люди.
«Собирать, сортировать и грузить товары помогают около 30 волонтёров, которые работают у нас на постоянной основе. Это школьники, студенты. Эти ребята – наша сила. Всё Подмосковье участвовало в сборе. Все хотят, чтобы у тех, кто находится в тяжёлых условиях, тоже наступил праздник, чтобы они тоже смогли порадоваться и получить хотя бы маленькую частичку нашего тепла», – поделилась руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.Всего в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья в зону СВО отправили более 5 тыс тонн помощи, собранной жителями и представителями бизнес-сообщества региона.
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Лора Луганская